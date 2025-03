Purkersdorfer Konzertreigen um Falco und Stipsits

Thomas Stipsits und eine Falco-Hommage eröffnen die Purkersdorfer Open Air-Konzerte im Juni.

Am 14. Juni startet Thomas Stipsits das Purkersdorfer Open Air mit einem besonderen Konzert - und zwar nicht als Kabarettist, sondern als Sänger. Im ORF erklärte er, dass er viele Jahre lang mit Uli Baer und Willi Ganster an Tribute-Abenden zu Georg Danzer gespielt hat - alle drei auf der Gitarre. Beim vorsommerlichen Konzert wird diesmal jedoch eine komplette Band auftreten. Details wollte Stipsits vorerst nicht nennen, nur so viel: Es sollen bekannte Namen aus der österreichischen Musikszene sein - "mit einigen Überraschungen".

© Harald Artner ×

Der zweite Abend der Purkersdorfer Konzerte steht dann ganz im Zeichen von Falco. Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des Welthits "Rock me Amadeus" wird die Original Falco Band zusammen mit prominenten Künstlern die größten Hits des Musikers vor Publikum präsentieren. Auch Falco selbst wird über eine große Videowand zu hören sein. Unter den Gästen werden Tini Keinrath, Ana Milva Gomez und Roman Gregory sowie Moritz Mausser sein, der mit seiner beeindruckenden Falco-Interpretation für Gänsehautmomente sorgen möchte.

Seit Jahren erfreuen sich die Purkersdorfer Open-Air-Konzerte großer Beliebtheit und locken Tausende Musikfans an. Selbst bei Schlechtwetter waren die Konzerte stets gut besucht. Veranstalter Niki Neunteufel ist jedenfalls zuversichtlich, dass ihm das Wetter auch in diesem Jahr keinen Strich durch die Rechnung machen wird. Schließlich musste das Event erst einmal - wegen Hagel - abgesagt werden.