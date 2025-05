Radfahrerin stirbt nach Crash - Fahrerflucht!

Die Polizei in Niederösterreich bittet um Hinweise.

Eine Ecuadorianerin, die im Bezirk Hallein (Salzburg) wohnt, ist am Freitagabend in Böheimkirchen (Bezirk St. Pölten) mit ihrem Fahrrad tödlich verunglückt. Die 31-Jährige wurde laut Polizei gegen 18.30 Uhr auf der L 129 in Hinterholz in Richtung St. Pölten fahrend von einem bisher unbekannten Fahrzeug touchiert. Sie kam nach dem Zusammenstoß in einem angrenzenden Feld zu liegen und erlag ihren schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Der oder die Lenkerin des Fahrzeugs habe die Fahrt fortgesetzt, ohne an der Unfallaufnahme mitzuwirken oder die Einsatzkräfte zu verständigen. Das Kraftfahrzeug dürfte im Frontbereich beschädigt sein. Sachdienliche Hinweise bezüglich des Lenkers werden an die Polizeiinspektion Böheimkirchen unter der Telefonnummer 059133-3163 erbeten.