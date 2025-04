Ramponierte Schiffsanlegestelle Dürnstein wieder offen

Das Hochwasser des Vorjahres hat die Schiffsanlegestelle in Dürnstein schwer beschädigt. Nun wurde der Betrieb wieder aufgenommen.

Die beim Hochwasser in Niederösterreich im September des Vorjahres ramponierte Schiffsanlegestelle in Dürnstein (Bezirk Krems) ist wieder in Betrieb. Das Ausweichen der regionalen Linien nach Weißenkirchen in der Wachau hat damit ein Ende, teilte die Donau Niederösterreich Tourismus GmbH am Freitag mit. Die Station im Besucher-Hotspot war durch eine Verklausung unter Wasser getaucht worden. Nun gibt es eine neue Brücke, das Vorstellobjekt wurde repariert.