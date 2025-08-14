Alles zu oe24VIP
© oe24

Feuerwehr-Einsatz

Rauchsäule im Süden Wiens: Kindergarten-Baustelle brennt

14.08.25, 15:50
Offenbar ist auf einer Baustelle eines Kindergartens ein Brand ausgebrochen, die Feuerwehr bestätigte den Einsatz gegenüber oe24.

Nähere Informationen zu dem Brand gibt es aktuell nicht. Die Feuerwehr bittet um Verständnis, da sie alle Hände voll zu tun hat.

Video zum Thema: Kindergarten-Anbau brennt

Ein Problem gibt es auch: Zahlreiche Feuerwehreinheiten aus Niederösterreich helfen gerade bei den Waldbränden in Montenegro aus, können daher am aktuellen Einsatz nicht teilnehmen.

Mehr dazu in Kürze...

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

