Rax-Seilbahn: Dreifacher Gold-Regen

Es wurden wieder die begehrten Internationalen Skiareatest-Awards verliehen: Die Rax-Seilbahn erhielt gleich mehrere Gold-Auszeichnungen: als "Skiareatestsieger Sommer 2025“, für die "Nostalgie-Trophy 2026 – 100 Jahre Rax-Seilbahn“ und in der Kategorie "Manager des Jahres – Bernd Scharfegger“.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten prüft das Skiareatest-Team unter der Leitung von Präsident Klaus Hönigsberger Bergbahnen und Regionen im gesamten Alpenraum. Die Tester sind anonym unterwegs und bewerten mit hoher Objektivität und Fachkompetenz. Kriterien sind unter anderem Sicherheit am Berg, Servicequalität, Freundlichkeit, Infrastruktur, Innovationskraft, Gästeinformation und Erlebniswert. Dank dieser strengen Maßstäbe hat sich der Skiareatest als Premium-Marke im Tourismus etabliert. Das Ziel: Mit fundiertem Feedback erhalten touristische Betriebe nicht nur eine Momentaufnahme, sondern eine solide Basis für die kontinuierliche Weiterentwicklung von Qualität, Sicherheit und Service.

© Scharfegger's Raxalpen Resort

Nach der Testung folgt die Kür

Im Rahmen einer Gala in Kitzbühel wurden die Gewinner des Internationalen Skiareatests präsentiert. Besonders im Rampenlicht stand dabei die Raxalpe. Mit Gold als "Skiareatestsieger Sommer 2025“, der prestigeträchtigen "Nostalgie-Trophy – 100 Jahre Rax-Seilbahn“ und einer weiteren Gold-Auszeichnung als "Manager des Jahres 2025“ für CEO Bernd Scharfegger konnte die Raxalpe / Rax-Seilbahn mehrfach überzeugen und ein starkes Zeichen setzen: "Wir freuen uns riesig über diese großartigen Auszeichnungen. Sie sind eine Bestätigung für das Engagement unseres gesamten Teams und für die vielen Ideen, die wir in den letzten Jahren erfolgreich umsetzen konnten. Vor allem aber sind sie ein Ansporn, auch in Zukunft höchste Qualität und unvergessliche Erlebnisse für unsere Gäste auf der Rax zu schaffen“, betont Bernd Scharfegger, Geschäftsführer des Scharfegger’s Raxalpen Resorts und Inhaber sowie Betreiber der Rax-Seilbahn, der die Preise gemeinsam mit Marketingleiterin Silvana Mock entgegennahm.

© Scharfegger's Raxalpen Resort

Tradition trifft Innovation

Die Jury würdigte nicht nur die hundertjährige Geschichte der Rax-Seilbahn, sondern auch den Innovationsgeist, der in den vergangenen Jahren zahlreiche Projekte geprägt hat. Die Verbindung aus gelebter Tradition und mutigen neuen Wegen überzeugte das Skiareatest-Team ebenso wie die spürbare Gastfreundschaft, die Gästen auf der Rax entgegengebracht wird. Mit Investitionen in Infrastruktur, einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit und einem vielfältigen Angebot zeigt die Rax, dass alpiner Tourismus heute mehr ist als nur eine Fahrt mit der Bahn: ein Gesamterlebnis, das Menschen verbindet und Erinnerungen schafft. Genau diese Mischung aus Authentizität und Moderne, aus Geschichte und Zukunft, macht die Raxalpe zu einem strahlenden Aushängeschild für die gesamte Region.