Rax-Seilbahn startet mit Gästeplus in die Wander-Saison

Die Rax-Seilbahn in den Wiener Alpen in Niederösterreich verabschiedet sich am 21. April mit deutlich mehr Beförderungen als im Vorjahr aus der Winter-Saison.

Die Rax-Seilbahn in den Wiener Alpen hat die Wintersaison 2024/25 mit einem starken Plus abgeschlossen. Von Dezember 2024 bis März 2025 wurden insgesamt 40.729 Beförderungen gezählt – das entspricht einem Zuwachs von 8,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr! Trotz eines schneearmen Winters und abgesagten Touren aufgrund des Schneemangels zeigte sich die Rax-Region als beliebtes Ziel für Winterwanderer und Familien. „Viele Besucher nutzten das stabile Winterwetter für Wanderungen oder Bobfahrten“, so Bernd Scharfegger, Geschäftsführer der Rax-Seilbahn und des Raxalpen Resorts. Besonders die Panoramaterrasse des Raxalm-Berggasthofs war an vielen Tagen ein beliebter Treffpunkt, fast wie im Sommer.

Auf zu neuen Höhen: Jubiläum und neue Angebote

Nach einer kurzen Revision vom 22. bis 30. April 2025 nimmt die Rax-Seilbahn am 1. Mai wieder ihren Betrieb auf. Die beliebte Seilbahn bringt Gäste in nur acht Minuten auf das Rax-Plateau, wo sie 1.000 Höhenmeter überwinden. Der positive Trend soll sich auch in der kommenden Wandersaison fortsetzen. 2024 wurde mit über 200.000 Beförderungen ein historischer Rekord erzielt. Doch 2025 wartet ein weiteres Highlight auf die Besucher: Die Familie Scharfegger feiert im Sommer ihr 50-jähriges Jubiläum auf der Rax. „Wir sind stolz darauf, seit einem halben Jahrhundert die touristische Entwicklung hier zu prägen“, erklärt Scharfegger. Zum Jubiläum werden neue Angebote präsentiert, die den Besuchern die Region noch näherbringen sollen.

Bernd Scharfegger, Betreiber der Rax-Seilbahn. © Scharfegger's Raxalpen Resort

Gästeerlebnis im Fokus

Bernd Scharfegger ist überzeugt, dass das ständige Streben nach frischen Akzenten und einem noch besseren Gästeerlebnis der Schlüssel zum Erfolg ist. „Unsere Priorität ist es, das einzigartige Naturerlebnis und die historische Dimension der Rax immer weiter zu betonen“, so der 41-Jährige. Der positive Gästezuwachs gibt ihm Recht und eröffnet viele neue Möglichkeiten für die Zukunft des beliebten Ausflugsziels.