Zwei Rehkitze entgingen knapp der Mähmaschine

Ein verantwortungsbewusster Bauer wandte sich rechtzeitig an die Drohnengruppe der Freiwilligen Feuerwehr in Zwettl.

Am Donnerstag, den 29. Mai wurde die FF Zwettl-Stadt in den Morgenstunden von einem besorgten Landwirt verständigt. Er vermutete mindestens ein Rehkitz in einem seiner Felder.

Professionelle Hilfe bei der Freiwilligen Feuerwehr - einschließlich Retter

Da dieses Feld unmittelbar im Anschluss gemäht werden sollte, machte sich die Drohne Zwettl der Freiwilligen Feuerwehr auf in die Luft. Nach nur kurzer Flugdauer konnten bereits zwei kleine Wärmesignaturen wahrgenommen werden.

Die Rehkitze wurden behutsam umgesiedelt. © DOKU-NÖ ×

Tatsächlich wurden zwei junge Rehe gefunden. Da sich unter den Feuerwehrleuten auch ein Jäger befindet, erbot dieser sich, die Kleinen zu retten. So konnten die Jungtiere fachgerecht umgesiedelt werden.