Familienfest auf Schloss Hof begeistert kleine Entdecker

Im prachtvollen Schloss Hof verwandelt sich die barocke Kulisse Samstag und Sonntag in ein fröhliches Reich für Familien. Kleine und große Besucher erleben an beiden Tagen eine Welt voller Spiel, Spaß und Überraschungen.

Wenn Stelzenkünstler bunt gekleidet durch den Gutshof ziehen und süßer Honigduft durch die Luft weht, beginnt das große Familienfest. Von 10:00 Uhr bis 17:30 Uhr warten zahlreiche Attraktionen auf die Besucher. Im Barockstall, im Gutshof, in der Kinder- und Familienwelt sowie im Schloss selbst herrscht reges Treiben. Beim Kinderschminken entstehen kleine Fabelwesen. In der Seifenblasenwerkstatt tanzen schillernde Kugeln durch die Luft. Wer Tiere liebt, freut sich auf die Ponyshow mit Emil vom Wiesenhof und Lukas von der Nockalm. Die beiden präsentieren Zirkustricks, bei denen auch das Publikum mitmachen darf.

Imkermeister Gernot Gangl erklärt in seiner Bio-Honigschmiede das Leben der Bienen und bietet eine kleine Kostprobe an. Bei der Rätseltour "Entdecke Schloss Hof" begleiten die Gäste das Esel-Maskottchen Lumi durch die historische Anlage. Auch Kutschenfahrten und Ponyreiten bringen Bewegung ins Programm.

Wasser trifft Wissen

Am Samstag feiert Schloss Hof aber auch eine besondere Premiere. Der neue Wassererlebnispfad für Kinder öffnet seine Tore. Auf über 2.000 Quadratmetern entdecken junge Besucher die Bedeutung des Elements Wasser auf spielerische Weise. Die Anlage verbindet Natur, Geschichte und Umweltbewusstsein. Zahlreiche Stationen laden zum Ausprobieren, Staunen und Lernen ein. Sebastian Joos, Leiter der Gartenabteilung von Schloss Hof, erklärt, dass mit dem neuen Pfad eine Verbindung zwischen barocker Wasserkunst und heutiger Wissensvermittlung geschaffen werde. Alles sei kindgerecht, interaktiv und nachhaltig gestaltet.

Am 1.Juni eröffnet außerdem der neue interaktive Wassererlebnispfad. © Klaus Ranger ×

Buntes Theaterprogramm

Auch das Schloss selbst öffnet seine Türen für junge Entdecker. Bei Familienführungen schlüpfen Kinder in barocke Kostüme und reisen zurück in die Welt von Prinzen und Prinzessinnen. Das Theaterprogramm bringt zusätzlich Bewegung in das Fest. Am Samstag sorgt das Stück "Das Wetterwerkel" für Lacher, am Sonntag unterhält "Die Liederschatzkiste" das Publikum. Beide Vorstellungen sind online buchbar.

Kreative Gäste können sich im Atelier oder beim Töpfern ausprobieren. Die Märchenführung "Märchen aus der Tasche" führt spielerisch durch die Schlossräume und regt die Fantasie an. So wird Schloss Hof für zwei Tage zu einem lebendigen Ort voller Freude, Fantasie und unvergesslicher Erlebnisse.