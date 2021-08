Riesen-Vogelspinne in NÖ unterwegs

Insekt auf Erkundungstour versetzte die Nachbarn in Angst und Schrecken.

NÖ. Einem Terrarianer aus Gmünd ging „Leifi“ schon seit zwei Wochen ab. In dieser Zeit ging die Vogelspinne auf Erkundungstour, bekam aber Heimweh. Als sie zurückkam, irrte sich das haarige Groß-Insekt in der Tür und landete im Garten der Nachbarn, die es nach einem Spaziergang mit der Angst zu tun bekamen. Mit Hilfe der Feuerwehr Hoheneich wurde die für den Menschen ungiftige Vogelspinne gefangen und der Besitzer gefunden.

Spinnen-Alarm auch in Supermarkt in Pinkafeld

Für helle Aufregung sorgte auch eine gewöhnliche Hauswinkelspinne in einem Supermarkt in Pinkafeld. Der ungiftige Achtbeiner krabbelte in der Reinigungsabteilung herum. Angestellte erinnerten sich an die giftige Bananenspinne, die vor einer Woche in Raaba bei Graz eine Angestellte biss und wählten den Notruf.

Ausgesetzt. Die Feuerwehr Pinkafeld fing das Tier nach wenigen Minuten ein und übergab es der Natur.