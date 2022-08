Riesige Tarantel im Bezirk Baden aufgetaucht

Im Bezirk Baden wurde auf einer Wiese die größte Spinne Südeuropas entdeckt.

Für Spinnenphobiker klingt es wie ein Albtraum: Bei der Begehung eines Brunnenfelds der EVN Mitterndorf (Bezirk Baden) huschte zwischen den Gräsern plötzlich eine riesige Spinne herum. Dabei handelte es sich um keine gewöhnliche Spinne, sondern um die "Südrussische Tarantel" – die größte Spinnenart in Mitteleuropa.

„Die Südrussische Tarantel ist die größte Spinne Mitteleuropas und kommt in Österreich hauptsächlich im Seewinkel vor, im Wiener Becken ist sie eine große Rarität“, so Irene Drozdowski vom Landschaftspflegeverein in einer Aussendung der EVN.

Die Tarantel sieht gefährlich aus, sie beißt jedoch nur, wenn sie bedroht wird, so Drozdowski. Und selbst dann besteht keine Gefahr: „Die Südrussische Tarantel ist – wie die allermeisten heimischen Spinnen – für den Menschen völlig ungefährlich“, heißt es in der Aussendung.