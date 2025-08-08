Römerfest Carnuntum feiert im September ein Comeback

Das Römerfest in Carnuntum ist die historische Veranstaltung der Superlative! Besucher erwartet römisches Leben vom Feinsten, bei dem selbst bei treuen Stammbesuchern kein Wunsch offen bleibt.

Nach einer Absage wegen des Hochwassers in Niederösterreich im Vorjahr gibt das Römerfest in Carnuntum am 6. und 7. September ein Comeback. Mehr als 300 historische Darsteller (Reenactor) aus dem In- und Ausland werden Veranstalterangaben vom Freitag zufolge einmal mehr "eine antike Metropole" gestalten.

© RSV

Besucher erwartet laut einer Aussendung "ein einzigartiger Streifzug durch sämtliche Epochen der römischen Geschichte", Legionäre, Gladiatoren und Handwerker inklusive. Für Kinder gibt es einen eigenen Aktivpfad, der Spiele- und Bastelstationen zu einem Erlebnis mit eigener Geschichte kombinieren soll.