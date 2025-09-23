Alles zu oe24VIP
Ludwig Schleritzko
© APA/GERT EGGENBERGER

Politik-Rückzug

Rolle bekannt: Ludwig Schleritzko wechselt zu Raiffeisen-Tochter

23.09.25, 10:39
Der Rückzug Ludwig Schleritzko (ÖVP) aus der Politik kann durchaus als Beben bezeichnet werden. Nun ist bekannt, wohin es den ehemaligen Finanzlandesrat zieht.

Schleritzko wechselt zu einer Tochterfirma der Raiffeisen, genauer gesagt zu AKTUELL. Ab 1. November übernimmt er dort die Geschäftsführung.

Das Tätigkeitsfeld dieser Raiffeisen Versicherungs-Maklerdienst GmbH ist als internationaler Industriemakler und liefert Beratung für Unternehmen - in den Bereichen Banken, Wohnbau, Erneuerbare Energie, Gemeinden, Transport und Logistik - in Versicherungsfragen.

"Konsequenten Wachstumskurs fortführen"

In einer Aussendung erklärte die Raiffeisen den Schritt so: "Mit seiner Expertise wird es gelingen, den konsequenten und nachhaltigen Wachstumskurs von AKTUELL fortzuführen und zugleich neue Impulse zu setzen. Neben seinen Führungsqualitäten bringt Ludwig Schleritzko fundierte Kenntnisse der Region, des öffentlichen Sektors und der Bedürfnisse der Wirtschaft ein."

Der Tätigkeitsbereich von Schleritzko deckt sich durchaus mit jenem seines neuen Arbeitgebers. Immerhin war er acht Jahre lang Landesrat, mit zahlreichen Agenden in den Bereichen Finanzen, Mobilität und Universitätskliniken.

