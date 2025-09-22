Alles zu oe24VIP
Schaurig-schöne Momente auf Schloss Hof
© Marketing Schloss Hof

Herbstfeier

Schaurig-schöne Momente auf Schloss Hof

22.09.25, 11:43
Der Herbst hält Einzug auf Schloss Hof – mit stimmungsvollen Veranstaltungen für große und kleine Besucher.  

Wenn sich die Blätter bunt verfärben, zarter Nebel über den Wiesen liegt und die Tage spürbar kürzer werden, hält der Herbst Einzug auf Schloss Hof – und mit ihm eine besondere Stimmung zwischen Genuss, Kreativität und leiser Vorfreude auf mystische Tage.  

Den Auftakt in diese farbenreiche Jahreszeit macht nun das Herbstfest am 27.und 28. September, das Besucher mit einem vielfältigen Programm aus Musik, Kunsthandwerk, Familienaktivitäten und kulinarischen Spezialitäten durch den Gutshof von Schloss Hof führt. Von Kürbisschnitzen über Volkstanz bis zu nostalgischem Karussell und regionalen Köstlichkeiten – hier ist für jede Generation etwas dabei. Doch damit nicht genug: Wenn der Oktober weiter voranschreitet und sich die Dämmerung früher über das Schlossgelände senkt, wird es auf Schloss Hof allmählich schaurig-schön. 

"Gruseliger Herbst"

Mit dem "Gruseligen Herbst" von 18.10. bis 2.11. verwandelt sich das Areal in eine fantasievolle Welt voller Halloween-Gestalten, düsterer Dekorationen und familienfreundlichem Gruselspaß. Zwielichtige Gestalten, mystische Dekorationen und ein schaurig-schönes Rahmenprogramm machen Schloss Hof täglich von 10:00 bis 19:00 Uhr zur Bühne für ein "spuktakuläres" Halloween-Erlebnis. Hexen, Vampire, Geister und Gespenster treiben ihr Unwesen auf, in und unter Schloss Hof: Es warten ein schauriges Lichtererlebnis – für Groß und Klein, ein Schwarzlichtraum, der die Schwarzlicht-Schminke zum Vorschein bringt, eine Gespenster-Bastelwerkstatt, lustig-schaurige Spielestationen, riesige Stelzengeher, Ballonkünstler Merlix, das Halloween-Theater zum Mitmachen in der Spinnenhöhle und eine Halloween-Rätselführung im Schloss

