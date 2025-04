× Schmuck und Uhren: Flughafen Wien versteigert verlorene Schätze

Schatzsucher aufgepasst: Ab heute können Interessierte online auf verschiedenste Gegenstände bieten, die am Flughafen Wien vergessen und nicht abgeholt wurden. Der Gesamterlös der Versteigerung kommt der Initiative Licht ins Dunkel zugute.

Der Flughafen Wien und die Auktionsplattform Aurena veranstalten einmal mehr eine Charity-Auktion für "Licht ins Dunkel". Bis 23. April können Interessierte online auf Gegenstände bieten, die auf dem Airport in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) vergessen und nicht abgeholt worden sind. Laut Aurena geht es um 577 Posten.

© Flughafen Wien ×

"Ob Musikinstrumente, Spielzeug oder elektronische Geräte - die Auswahl ist vielfältig", teilte der Flughafen zum Start der Auktion am Mittwoch mit. Zu ersteigern sind u.a. Schmuck und Uhren, aber auch Powerbanks, Kinderwagen, Werkzeugkoffer oder Stative, die im vergangenen Jahr zurückgelassen wurden. Wer sich online registriert, kann sofort mitbieten. Der gesamte Erlös der Auktion geht an "Licht ins Dunkel", so der Airport.