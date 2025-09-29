Schon wieder Erdbeben im Bezirk Neunkirchen

Im niederösterreichischen Bezirk Neunkirchen hat am Sonntagabend zum dritten Mal binnen weniger Tage die Erde gebebt.

Die Erschütterungen der Magnitude 2,3 wurden um 19.41 Uhr neun Kilometer westlich von Gloggnitz wahrgenommen, berichtete GeoSphere Austria (Österreichischer Erdbebendienst).

Das Beben wurde demnach im Epizentralbereich durch einen deutlichen Ruck verspürt und war von Grollen des Untergrundes begleitet. "Schäden an Gebäuden sind keine bekannt und bei dieser Stärke nicht zu erwarten", teilte GeoSphere Austria mit.

Am Dienstag in den frühen Morgenstunden war im Raum Gloggnitz ein leichtes Erdbeben der Stärke 1,2 registriert worden. Freitagmittag wurde sechs Kilometer östlich des Semmerings eine Magnitude von 1,4 verzeichnet. Verspürt wurden die schwachen Erschütterungen in den Gemeinden Otterthal und Raach am Hochgebirge.