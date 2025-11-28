Alles zu oe24VIP
Schrems: Schneidend kalte -13° am NÖ-Kältepol
Bitterkalt!

Schrems: Schneidend kalte -13° am NÖ-Kältepol

28.11.25, 11:20
Die Temperaturen beliefen sich heute in der Früh von -13 Grad in Schrems bis 0 Grad, die in Blindenmarkt und Atzenbrugg gemessen wurden. 

 

Im Raum Ottenschlag kommt es abschnittsweise zu leichten Schneeverwehungen. Im Raum Geras, Amstetten, Blindenmarkt, Haag, St. Peter in der Au, Scheibbs, Raabs an der Thaya und Waidhofen an der Thaya muss abschnittsweise mit Bodennebel mit Sichtweiten zwischen 30 und 50 Metern gerechnet werden. 

Die Fahrbahnen der Landesstraßen B und L in Niederösterreich sind am heutigen Freitag überwiegend trocken bis salznass, im Mostviertel sowie im Raum Weitra, Krems und Tulln muss abschnittsweise mit Glätte durch gefrierenden Nebel gerechnet werden. In den höheren Lagen des Wald-, des Most- und des südlichen Industrieviertels gibt es an exponierten Abschnitten gestreute Schneefahrbahnen. Die erforderlichen Streueinsätze sind überall im Gange.

