Schwechat: 45 Flüge nach Deutschland entfallen am Montag

Warnstreiks finden 24 Stunden statt.

Schwechat. Auf 13 deutschen Flughäfen finden am Montag Warnstreiks statt. Die Verbindungen vom Flughafen Wien in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) nach Deutschland sind damit unterbrochen. Laut Airport sollen 45 Flüge ausfallen, u.a. die Flüge nach Berlin, Frankfurt, Leipzig, Bremen und Hannover. Bereits am Sonntag kam es durch die Streikankündigung zu Ausfällen. Zwei Rotationen zwischen Wien und Hamburg fallen aus – eine Morgenverbindung und eine Abendrotation, jeweils hin und zurück. Der Flughafen Wien empfiehlt Reisenden, sich auf den Webseiten ihrer gebuchten Airline zu informieren Beschäftigte fordern im Rahmen der Warnstreiks mehr Lohn.