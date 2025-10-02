Alles zu oe24VIP
"Schwere Pflichtverletzung": Hochschul-Rektor aus Amt enthoben
Baden

"Schwere Pflichtverletzung": Hochschul-Rektor aus Amt enthoben

02.10.25, 11:08
Erwin Rauscher ist als Rektor der Pädagogischen Hochschule (PH) Niederösterreich abberufen worden. Das Bildungsministerium begründete den Schritt in einer Aussendung am Donnerstag mit "schwerer Pflichtverletzung".

Unter der Verantwortung von Rauscher sollen "fingierte Lehrveranstaltungen im Verwaltungssystem PH-Online angelegt beziehungsweise freigegeben" worden und auf dieser Grundlage Zahlungen an Lehrpersonal erfolgt sein, hieß es. Strafanzeige sei eingebracht worden.

Abberufung mit sofortiger Wirkung

Rauscher fungierte seit dem Jahr 2006 als (Gründungs-)Rektor der Hochschule mit Sitz in Baden. Die vorzeitige Abberufung erfolge "nach aufgekommenen schwerwiegenden dienst- und strafrechtlich relevanten Vorwürfen" mit sofortiger Wirkung, teilte das Ministerium mit.

Durch die Eintragung von Tätigkeiten, die keine Lehrveranstaltungen darstellen würden, sind laut Aussendung "über einen längeren Zeitraum Zahlungen an Hochschullehrpersonen erfolgt, die bei gesetzeskonformer Vorgangsweise nicht oder nicht in dieser Höhe angefallen wären". Bis zur Bestellung einer Nachfolge übernehmen die Vizerektorinnen die Funktion, wurde weiters mitgeteilt.

