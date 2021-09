Sechs Verletzte nach Verkehrsunfall im Bezirk Hollabrunn

Zwei Pkw kollidiert. Helfer wurde von weiterem Fahrzeug erfasst und zu Boden gestoßen.

Ein Verkehrsunfall auf der B 4 in Maissau (Bezirk Hollabrunn) hat am Dienstagabend sechs Verletzte gefordert. Eine 37-Jährige war mit ihrem Pkw nach Polizeiangaben in das Heck des Wagens eines 55-jährigen Tschechen gekracht. Die beiden Lenker erlitten ebenso Blessuren wie drei weitere Insassen im Alter von 16 bis 48 Jahren. Verletzt wurde auch ein 39 Jahre alter Helfer.

Der Mann aus dem Bezirk Waidhofen a. d. Thaya hatte sein Auto angehalten und verlassen, um nach der verunfallten 37-Jährigen zu sehen. Dabei wurde er vom Fahrzeug eines 52-Jährigen erfasst und zu Boden gestoßen.

Alle sechs Verletzten wurden per Rettung abtransportiert. Aufnehmende Spitäler waren das Universitätsklinikum Krems und das Landesklinikum Horn.