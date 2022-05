Serie von Maibaum-Anschlägen

Brauchtumsbäume wurden in der Nacht von Vandalen mutwillig umgeschnitten.

NÖ. Sie wollen es anscheinend nicht verstehen: Vandalen, die bereits in den vergangenen Jahren in der Nacht auf den 1. Mai stets den vor dem Pflegeheim in Pottendorf (Bez. Baden) aufgestellten Maibaum gefällt hatten, sägten den heurigen Maibaum, wie auch schon im Vorjahr, beim neuen Kreisverkehr um.

Der Brauchtumsbaum wurde bereits vor mehreren Tagen gemeinsam mit in Tracht gekleideten Schaufensterpuppen als Dekoration aufgestellt.

Motorsäge. Nun wurde er mit Motorsägen, die auch von etlichen Gästen eines nahen Fast-Food-Lokals gehört wurden, umgeschnitten, sodass er teilweise auf der Straße landete. „Nicht auszudenken, wenn ein Auto gegen den Baum gefahren wäre. Wir erstatten natürlich Anzeige“, ärgerte sich Bürgermeister Thomas Sabbata-Valteiner (SPÖ).

Quer über Straße. Zwei Orte weiter, in Deutsch-Brodersdorf, wurde der nächste Maibaum direkt vor dem Feuerwehrhaus umgesägt und quer über der Straße liegen gelassen.

Gefällt. Zudem wurde auch in Neustift-Innermanzing ein Maibaum gefällt, wie Daniel Kosak, Sprecher von Kanzler Karl Nehammer, postete.

Schanigarten. Bereits am Samstag drohte ein Maibaum am Hauptplatz in Wiener Neustadt auf einen mit Gästen gefüllten Schanigarten zu stürzen. Die Feuerwehr richtete ihn auf und bannte die Gefahr.