Zum dritten Mal laden die Severin-Tage in Mautern ab 8. Jänner bis 17. Jänner zu einer Kulturwoche ein. Es gibt Einblicke in die Spätantike sowie das Leben und Wirken des Heiligen Severin, der im 5. Jahrhundert nach Christus in Mautern tätig war.

Die von der Stadtgemeinde Mautern veranstaltete Kulturwoche startet am 8. Jänner mit einer Messe in der Pfarrkirche Mautern und verbindet in Folge die Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse mit unterhaltsamen Erlebnissen für alle Altersgruppen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Angeboten für Kinder und Familien: Das „Archäo-Abenteuer“ am 10. Jänner und Geschichten über Severin, erzählt von Geschichten- und Märchenerzähler Helmut Wittmann am 17. Jänner im Forum Silberbichl.

© Wikipedia

Vorträge und Podiumsdiskussion

Für historisch und archäologisch interessierte Erwachsene bietet das Programm am 9. Jänner im Forum Silberbichl einen Vortragsabend mit den Themen „Der Donaulimes als UNESCO-Weltkulturerbe“ sowie „Geophysik und moderne Archäologie“, am 15. Jänner eine Führung durch die erweiterte Ausstellung „Favianis – Das Römische Mautern“ unter dem Titel „Anthropomorpher Krug“ im Rathaus Mautern und auch den Vortrag „Kontinuität und Transformation - Das Nachleben römischer Gebäude im Mittelalter in der UNESCO-Welterberegion Wachau: Ein Forschungsüberblick“ in der Margarethenkapelle in Mautern sowie als Abschluss der „Severin-Tage“ am 17. Jänner Uhr im Forum Silberbichl die Podiumsdiskussion „Das Erbe Roms – Einfluss auf unsere Gegenwart?“.

Erstmals auch in Traismauer

Zudem machen die „Severin-Tage“ erstmals auch in Traismauer Station, wo die Römerführer am 16. Jänner vom Schloss Traismauer aus einen Rundgang durch das römische Traismauer begleiten und dabei Einblicke in die antike Geschichte der Stadt und ihre Bedeutung zur Römerzeit eröffnen. Außerdem öffnen ausgewählte Geschäfte in der Innenstadt von Mautern während der „Severin-Tage“ in einer Schaufenster-Aktion „Fenster in die römische Vergangenheit“. Nicht zuletzt bereitet die Jungschar Mautern gemeinsam mit einer Expertin am 17. Jänner, ab 17.45 Uhr im Forum Silberbichl römische Speisen zu und offeriert so einen genussvollen Einblick in die antike Küche.