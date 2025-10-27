"Shuttle Buzz" bringt Jugend sicher von Halloweenparties heim

Auch in dieser Saison fährt der „Shuttle Buzz“ wieder die Jugendlichen aus den Gemeinden Melk, Loosdorf, Schollach und Dunkelsteinerwald zu den angesagtesten Partys der Region.

Die beteiligten Gemeinden möchten den Jugendlichen trotz schwieriger finanzieller Rahmenbedingungen weiterhin ein günstiges und sicheres Verkehrsmittel zu den Events bieten.

Der offizielle Startschuss fällt am 31. Oktober bei der wohl größten Halloweenparty Niederösterreichs in der Bauhalle Mank. Projektleiter Gemeinderat Benjamin Steyrer freut sich über die bewährten Kooperationen: „"Mit Mado bzw. Nachtschwärmerei und den Geschäftsführern Doris und Martin Hinterleitner gibt es immer großartige Kooperationen mit dem Shuttle Buzz. Zum Beispiel erhalten alle Busfahrgäste garantierten Einlass zum Vorverkaufspreis.“

Auch heuer werden vorwiegend Veranstaltungen in der Region angefahren, bei denen eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln schwierig ist. Der Fahrpreis beträgt fünf Euro pro Strecke, für eine Hin- und Rückfahrt bezahlt man zehn Euro.