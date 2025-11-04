So facettenreich ist der Winter in Niederösterreich

Der Winter in Niederösterreich hat viele Gesichter, und es gibt wunderbare Möglichkeiten für einen unvergesslichen Winterurlaub. Hinzu kommen neue Mobilitätsangebote. Bei der heutigen Pressekonferenz in St. Pölten wurden die vielfältigen Angebote vorgestellt.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) betonte: "Winterurlaub hat in Niederösterreich nichts mit der Schneehöhe zu tun – unser Land bietet mit und ohne Schnee sehr viel! Das wissen auch unsere Gäste zu schätzen: Mit über 2,8 Millionen Nächtigungen und einem Plus von 2,1 Prozent war die letzte Wintersaison sehr erfreulich. Niederösterreich ist längst ein Ganzjahres-Urlaubsland. Natürlich freuen wir uns, wenn unsere Wintergäste auch die zauberhaft verschneite Landschaft erleben können – und auch dafür gibt es hervorragende Angebote."

Der neue "NÖ Bergerlebnispass" war ein voller Erfolg und wurde gleich in seiner ersten Saison rund 10.000-mal ausgegeben. Wer bei den Skigebieten früh online buche, könne als Erwachsener bereits ab 32,9 Euro einen Tag lang Skifahren. Im Durchschnitt wurde der neue NÖ Bergerlebnispass in der Saison 2024/ 25 für elf Skitage genutzt, besonders Familien sind auf ihre Rechnung gekommen. Heuer wurden im Super-Vorverkauf bis 31. Oktober 2025 bereits rund 13.000 Bergerlebnispässe geordert. Die aktuell 4.965 Kindern und Jugendlichen kostenlos ausgegebenen Pässe haben einen Gegenwert von 1.425.000 Euro, was einer Steigerung von 47% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Von Sport bis Städtetrip

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung erklärte: "Unser Ziel ist, die klassischen Urlaubssaisonen zu verlängern bzw. zu entzerren und Niederösterreich langfristig als Ganzjahresdestination zu positionieren – für gleichmäßige Auslastung, höhere Wertschöpfung, stabile Arbeitsplätze und mehr Planbarkeit. Das reiche Kulturleben mit Museen, kulturhistorischen Ausflugszielen und reizvollen Veranstaltungen mit über 300 Festivals im ganzen Jahr, der gerade ausklingende Weinherbst, die vielen Möglichkeiten zum Wandern, Radfahren oder die 365 Ausflugsziele der Niederösterreich-CARD sprechen für sich. Niederösterreich ist außerdem bekannt für die hohe Gesundheitskompetenz; auch im Bereich Wellness und Achtsamkeit oder bei Trends wie Longevity gibt es hochwertige Angebote von Waldbaden, Yoga Fasten-Retreat oder Meditation. Mit der für den Winter 2025/ 26 adaptierten Städtekampagne und den vielen stimmungsvollen Angeboten im Advent gibt es noch viele weitere gute Gründe, nach Niederösterreich zu kommen und hier den Urlaub zu verbringen."

Advent in Niederösterreich

Von besonderer Atmosphäre gezeichnet sind der Weihnachtsmarkt auf der Burgruine Aggstein, die "Flammende Weihnacht“ und "Funkelnde Dorfweihnacht“ entlang der Most- und Eisenstraße, der Adventzauber in den Kittenberger Erlebnisgärten oder die Adventmärkte in Kellergassen wie Hadres, Loamgrui/Unterstinkenbrunn oder Zipf. Auch Schlösser wie Grafenegg, Hof, Kottingbrunn, Marchegg, Reichenau und Weitra verwandeln sich in festliche Kulissen, und manchmal bietet die Natur selbst die schönsten Schauplätze – etwa in Melk, bei der Bergweihnacht auf der Rax, in der Johannesbachklamm oder in Dürnstein. Für Kinder besonders attraktiv sind märchenhafte Veranstaltungen wie in Bad Vöslau oder das Krippenmuseum Vösendorf. Ein Highlight bilden weiters die Niederösterreich Bahnen mit ihren Nostalgiezügen: Die Wachaubahn fährt zum Wachauer Advent in Dürnstein, die Mariazellerbahn bietet Nikolaus-, Krampus- und Christkindlzüge, die Waldviertelbahn bringt Gäste zum Advent

nach Litschau und Weitra, und auch Reblaus Express und Schneebergbahn verkehren rund um den Nikolaustag und an Weihnachten als Christkindlzüge.

Wintersportvergnügen im Lande

Markus Redl, Geschäftsführer von ecoplus Alpin erklärte: "Schneesport gehört bei vielen Menschen zum Lebensgefühl dazu. Unsere Skigebiete sind im wahrsten Sinne des Wortes Nahversorger für Ostösterreich und das benachbarte Ausland. Wir gehen bei Annaberger Liften, Erlebnisalm Mönichkirchen, Hochkar Bergbahnen und Ötscherliften Lackenhof in die vierte Wintersaison mit flexiblen, an der Nachfrage orientierten Preisen. Je früher gebucht wird, desto günstiger ist es: In der Wintersaison 2024/25 wurden bereits mehr als 50% der Tageskarten vor dem Gültigkeitstag verkauft, bei Sechstageskarten liegt der Wert bei 81%."