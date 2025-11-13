Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ Pflege Aktuell
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
So schön wird der Advent in Wiener Neustadt
© Wiener Neustadt

Adventmarkt

So schön wird der Advent in Wiener Neustadt

13.11.25, 13:24
Teilen

Wiener Neustadt veranstaltet an vier Wochenenden und an vier verschiedenen Plätzen stimmungsvolle Adventmärkte mit dem Schwerpunkt auf Regionalität, Tradition, Kunsthandwerk & Kulinarik.  

Ergänzend dazu findet während der gesamten Adventzeit der Charity-Advent am Hauptplatz statt. Zusätzlich wird am vierten Adventwochenende das ohnehin vielseitige Kinderprogramm heuer erstmalig mit dem Kinder-Advent am Hauptplatz ergänzt. 

Und los geht es am 19. November: Der Christbaum am Wiener Neustädter Hauptplatz wird dabei feierlich erleuchtet, musikalisch umrahmt vom MGV "Gamsveigerl" Miesenbach und den Kindern der VS Rudolf Scheicher aus Wiener Neustadt. Organisiert von Mary’s Coffeepub findet heuer wieder der Adventmarkt im Stadtpark beim Pavillon statt. Mit einer ganz besonderen Premiere beschenkt Publikumsliebling Heinz Marecek anlässlich seines 80. Geburtstages am 25.11. sein Publikum: Der große Opern-und Musikkenner entführt an diesem Abend in die Welt der Primadonnen und der drei, vier oder fünf Tenöre. 

Advent in der Beethovenallee

Der idyllische Adventmarkt entlang der alten Stadtmauer besticht mit Kunsthandwerk und besonderen Geschenkartikeln. Lassen Sie sich bei unserer musikalische Umrahmung kulinarisch verwöhnen.
Kinderprogramm: Ponyreiten, Kutschenfahren & Karussell.

Charity Advent am Hauptplatz

Gemeinnützige Wiener Neustädter Organisationen wie Lions Club, Feuerwehr, Rotes Kreuz, Holz mit Herz und Männergesangverein laden Sie herzlich zum Charity Advent ein. Genießen Sie Punsch, Glühwein und kleine Schmankerl für einen guten Zweck. Fruchtspieße, Brauchtumsgebäck und vieles mehr runden das Angebot ab.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden