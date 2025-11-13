Wiener Neustadt veranstaltet an vier Wochenenden und an vier verschiedenen Plätzen stimmungsvolle Adventmärkte mit dem Schwerpunkt auf Regionalität, Tradition, Kunsthandwerk & Kulinarik.

Ergänzend dazu findet während der gesamten Adventzeit der Charity-Advent am Hauptplatz statt. Zusätzlich wird am vierten Adventwochenende das ohnehin vielseitige Kinderprogramm heuer erstmalig mit dem Kinder-Advent am Hauptplatz ergänzt.

Und los geht es am 19. November: Der Christbaum am Wiener Neustädter Hauptplatz wird dabei feierlich erleuchtet, musikalisch umrahmt vom MGV "Gamsveigerl" Miesenbach und den Kindern der VS Rudolf Scheicher aus Wiener Neustadt. Organisiert von Mary’s Coffeepub findet heuer wieder der Adventmarkt im Stadtpark beim Pavillon statt. Mit einer ganz besonderen Premiere beschenkt Publikumsliebling Heinz Marecek anlässlich seines 80. Geburtstages am 25.11. sein Publikum: Der große Opern-und Musikkenner entführt an diesem Abend in die Welt der Primadonnen und der drei, vier oder fünf Tenöre.

Advent in der Beethovenallee

Der idyllische Adventmarkt entlang der alten Stadtmauer besticht mit Kunsthandwerk und besonderen Geschenkartikeln. Lassen Sie sich bei unserer musikalische Umrahmung kulinarisch verwöhnen.

Kinderprogramm: Ponyreiten, Kutschenfahren & Karussell.

Charity Advent am Hauptplatz

Gemeinnützige Wiener Neustädter Organisationen wie Lions Club, Feuerwehr, Rotes Kreuz, Holz mit Herz und Männergesangverein laden Sie herzlich zum Charity Advent ein. Genießen Sie Punsch, Glühwein und kleine Schmankerl für einen guten Zweck. Fruchtspieße, Brauchtumsgebäck und vieles mehr runden das Angebot ab.