Spatenstich: Ernstbrunn (NÖ) bekommt PV-Anlage

Mit dem offiziellen Spatenstich startet die Windkraft Simonsfeld den Bau einer Photovoltaikanlage in Klement, Gemeinde Ernstbrunn (NÖ). Das Projekt sei ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung nachhaltiger Energieversorgung und regionaler Versorgungssicherheit.

Die Inbetriebnahme ist für Anfang April 2026 geplant und mit einer mit einer Nennleistung von 1 MWp wird die Anlage künftig rund 1.000 MWh Strom pro Jahr erzeugen - damit könne der jährliche Strombedarf von etwa 250 Haushalten gedeckt werden. Die Photovoltaikanlage wird auf einer ehemaligen Deponie errichtet – einem Standort, der sich besonders gut eignet, da die Fläche agrarisch nicht nutzbar ist.

PV als ideale Ergänzung zu Windkraft

„Wir freuen uns sehr über unsere zweite PV Anlage – die erste in der Slowakei liefert bereits seit fast 15 Jahren sauberen Strom. Mit dieser Photovoltaikanlage nutzen wir eine bereits vorbelastete Fläche sinnvoll für die Energiewende und leisten gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur regionalen Versorgungssicherheit“, betont Markus Winter, Vorstand der Windkraft Simonsfeld. „Gerade die Kombination aus Windkraft und Photovoltaik ist entscheidend für eine sichere und stabile Stromversorgung. Beide Technologien ergänzen einander ideal mit dem Schwerpunkt von Wind im Winter und PV im Sommer und stärken gemeinsam die Versorgungssicherheit mit sauberem, regional erzeugtem Strom.“

Erneuerbare Energie und Naturschutz in einem

Ein besonderes Augenmerk liege auf dem Schutz von Natur und Artenvielfalt. Es gebe eine ökologische Bauaufsicht, um den pannonischen Trockenrasen sowie die Sperbergrasmücke zu schützen. Bürgermeister Gerhard Toifl betont: „Die neue Photovoltaikanlage ist ein wichtiges Signal für eine nachhaltige Entwicklung in unserer Gemeinde. Sie zeigt, wie bestehende Flächen sinnvoll genutzt werden können und leistet gleichzeitig einen wertvollen Beitrag zur regionalen Energieversorgung. Das Projekt steht beispielhaft dafür, wie erneuerbare Energie, Naturschutz und regionale Verantwortung erfolgreich miteinander verbunden werden.“ Karl Wilfing (ÖVP), Landtagspräsident von Niederösterreich, unterstreicht die Bedeutung des Projekts: „Ein großer Dank an zwei regionale Betriebe, die hier einen wichtigen Beitrag für die Energie-Autarkie unseres Landes leisten, die immer wichtiger wird. Der Ausbau erneuerbarer Energie ist ein zentraler Baustein für die Energieunabhängigkeit Niederösterreichs. Projekte wie diese Photovoltaikanlage in Klement zeigen, wie wir vorhandene Flächen sinnvoll nutzen und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zur regionalen Wertschöpfung leisten.“