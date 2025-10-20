Alles zu oe24VIP
SPÖ NÖ: Gesundheit keine Frage der Postleitzahl
© APA/HELMUT FOHRINGER

Debatte

SPÖ NÖ: Gesundheit keine Frage der Postleitzahl

20.10.25, 10:34
Die SPÖ Niederösterreich drängt auf eine Gesundheitsregion Ost. Das Thema wird am Donnerstag auch in einer Aktuellen Stunde unter dem Motto "Gesundheit darf keine Frage der Postleitzahl sein" im Landtag in St. Pölten behandelt.

SPÖ NÖ Klubobmann Hannes Weninger kündigt für die kommende Landtagssitzung am Donnerstag eine Aktuelle Stunde mit dem Titel "Gesundheit darf keine Frage der Postleitzahl sein – für eine gemeinsame Gesundheitsregion Ost!“ an. "Alle Patientinnen und Patienten haben ein Recht auf rasche und bestmögliche Behandlung. Diese kann in einer gemeinsamen Spitalsplanung besser gewährleistet werden, als weiter auf starren Landesgrenzen zu beharren“, fordert Weninger sofortige Schritte zur Planung einer gemeinsamen Gesundheitsregion.

"Niederösterreich, Wien und Burgenland sind längst ein gemeinsamer Lebens- und Wirtschaftsraum – das soll sich auch in der Spitals- und Ärzteplanung widerspiegeln“, betont Weninger. Ziel ist eine abgestimmte Planung zwischen den drei Ländern, um Doppelstrukturen abzubauen, Ressourcen besser zu nutzen und Patienten schneller zu versorgen. Ein gemeinsames Finanzierungssystem soll künftig sicherstellen, dass Leistungen dort bezahlt werden, wo sie erbracht werden – gerecht, transparent und im Interesse der Bevölkerung. "Die Gesundheitsversorgung darf nicht an der Landesgrenze enden“, so Klubobmann Weninger.

