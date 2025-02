spusu NÖ-Firmenchallenge 2025 sucht aktivste Firmen

Die Suche nach Niederösterreichs aktivsten Firmen geht in die achte Runde.

Von 1. März bis 31. Mai sucht SPORTLAND Niederösterreich in Kooperation mit spusu, sodexo und der Wirtschaftskammer NÖ bereits zum achten Mal die aktivsten Firmen in Niederösterreich. Im Rahmen der "spusu NÖ-Firmenchallenge" haben Berufstätige die Möglichkeit, mehr Bewegung in ihren Berufsalltag zu bringen, um ihre Firma zur aktivsten im ganzen Bundesland zu machen.

Vom Fahrradfahren bis zum Hundespaziergang zählt jede Minute Bewegung im Freien – und wird in der speziell entwickelten "spusu Sport"-App erfasst. Die App, die mit gängigen Fitnessuhren kompatibel ist, zeichnet die Aktivitäten auf und ermöglicht es den Teilnehmern, Badges für ihre sportlichen Erfolge zu sammeln. So wird jede Leistung, ob groß oder klein, belohnt.

"Gesunde, motivierte und leistungsfähige Mitarbeiter sind das größte Kapital eines Unternehmens. Mit der Firmenchallenge setzen wir genau dort an und unterstützen die Niederösterreicher dabei, Bewegung dauerhaft in ihren Alltag zu integrieren. Sport steigert die körperliche und geistige Fitness und verbessert die Leistungsfähigkeit. Für viele Menschen ist das der perfekte Ausgleich zu Beruf und Alltag. Gleichzeitig stärkt gemeinsame Bewegung das Betriebsklima und den Teamgeist. Mit der neuen Auflage der Firmenchallenge wollen wir vor allem eines: Das Wohlbefinden unserer Landsleute stärken und zusätzlichen Schwung in die Unternehmenswelt bringen", so Niederösterreichs Sportlandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Kostenlose Anmeldung

Die Anmeldung ist kostenlos und erfolgt direkt über die App oder auf der Website www.noefirmenchallenge.at - so einfach geht's:

Schritt: „spusu Sport“-App auf das Smartphone laden. Schritt: Firma in der App registrieren (nur einmal erforderlich). Schritt: In der App anmelden und seiner Firma virtuell beitreten. Schritt: So viel Sport machen, wie möglich!

Jede aktive Minute wird anschließend von der App dokumentiert und gleichzeitig automatisch auf das Bewegungskonto der jeweiligen Firma gebucht. Die Teilnehmer haben dabei immer die Möglichkeit, den aktuellen Stand des Wettbewerbs in der App einzusehen.

Abgerechnet wird am 31. Mai 2025. Danach werden die drei aktivsten Firmen in den fünf Kategorien "EPU", "1 - 9 Mitarbeiter", "10 - 49 Mitarbeiter", "50 - 249 Mitarbeiter" und "250+ Mitarbeiter" mit den meisten gesammelten Bewegungsminuten ausgezeichnet.