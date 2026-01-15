Alles zu oe24VIP
St. Pölten: Frequency bis 2032 verlängert
St. Pölten: Frequency bis 2032 verlängert

15.01.26, 11:06
Das Frequency wird bis 2032 in der niederösterreichischen Landeshauptstadt stattfinden. Das haben Stadt und Veranstalter in Gesprächen vereinbart, ein entsprechender Gemeinderatsbeschluss soll nach der Gemeinderatswahl folgen. 

„St. Pölten bleibt Festival Hauptstadt“, wurde am Mittwochabend auf den Instagram-Kanälen des Festivals und der Stadt bekannt gegeben. Man freue sich, dass das Frequency „fix bis 2032 im Greenpark stattfinden wird“. Wie die „Niederösterreichischen Nachrichten“ („NÖN“) berichten, habe es „intensive Gespräche“ zwischen Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) und Veranstalter Herry Jenner gegeben.

Mündliche Zusage in nächster Gemeinderatssitzung

In den Gesprächen seien die Rahmenbedingungen für die kommenden fünf Jahre festgelegt worden. Die mündliche Zusage muss nun noch in der nächsten Gemeinderatssitzung beschlossen werden, bestätigt Rathaussprecher Thomas Kainz. „Dabei geht es um Maßnahmen oder Auflagen etwa was die Müllvermeidung oder den Lärmschutz am Festival betrifft“, so Kainz. Die nächste Gemeinderatssitzung wird jedoch erst nach der Gemeinderatswahl am 25. Jänner stattfinden. Einige Headliner für das Musikevent im heurigen Sommer wurden bereits bekannt gegeben. Neben dem deutsche Rapper Sido und Elektromusiker Paul Kalkbrenner sollen etwa auch Kraftklub, Ski Aggu, Twenty One Pilots und Lorde in St. Pölten auf der Bühne stehen.

