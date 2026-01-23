St. Pölten: Initiative bei der Suche nach Pflegefachkräften

Die Stadt St. Pölten beschreitet neue Wege, um dem aktuellen Mangel an qualifizierten Pflegekräften entgegenzuwirken. Dabei wird auch eine Zusammenarbeit mit der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Campus Wien (HCW) angestrebt.

„Die Personalknappheit im Pflegebereich ist in ganz Österreich und so auch in St. Pölten spürbar. Wir setzen deshalb neue Initiativen, um dem entgegenzuwirken und langfristig das Angebot in unseren städtischen Pflegeeinrichtungen, insbesondere im Seniorenwohnheim Stadtwald, wieder in vollem Umfang aufrechterhalten und weiterentwickeln zu können“, so Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ).

Zusammenarbeit mit HCW angestrebt

Die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Campus Wien verfügt insbesondere bei der Rekrutierung und der Qualifizierung von Pflegefachkräften aus Drittstaaten über ein umfangreiches Know-How. Zur Bekräftigung des Willens zur künftigen Zusammenarbeit zwischen Stadt und HCW wurde bereits ein „Letter of Intent“ unterzeichnet. Nun soll eine Machbarkeitsanalyse klären, ob und in welcher Form diese Kooperation umgesetzt werden kann. Darauf aufbauend kann ein Vorschlag für ein Umsetzungsmodell ausgearbeitet werden.

Recruiting-Agentur und Unterkünfte

„Zusätzlich prüfen wir die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit einschlägig spezialisierten Personal Recruiting-Agenturen“, ergänzt Bürgermeister Stadler. Eine weitere städtische Initiative, die in diesen Bereich hineinspielt, wurde bereits im Dezember des Vorjahres vom Gemeinderat beschlossen: Ein innovatives Wohnbaumodell im Stadtteil Radlberg wurde auf Schiene gebracht, mit dem auch Dienstwohnungen für Personen geschaffen werden, die in systemrelevanten Berufen arbeiten.