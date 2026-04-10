Stadttheater Wr. Neustadt will junge Leute ansprechen

Das Stadttheater Wiener Neustadt hat am Donnerstag sein Programm für die Saison 2026/27 vorgestellt. Geplant ist eine breite Mischung aus Musik, Schauspiel und neuen Formaten. Schwerpunkt liegt auf Vielfalt und der Ansprache junges Publikums.

Seit der Wiedereröffnung im Jahr 2024 will sich das Haus als offenes Kulturangebot für Wiener Neustadt und darüber hinaus positionieren. Kooperationen mit dem Tonkünstler-Orchester NÖ, dem Landestheater NÖ und dem Kino im Kesselhaus Krems sollen dabei eine zentrale Grundlage bilden. Neben klassischen Konzerten und Theaterproduktionen umfasst das Programm auch Kabarett, Popmusik und Film. Neu ist unter anderem ein „Jazzclub im Theater“, der kleinere, intimere Konzerterlebnisse ermöglichen soll.

Junges Publikum im Fokus

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Angeboten für junge Menschen. Geplant sind Programme für Schulen, Familien sowie eigene Formate für Kinder und Jugendliche. Am Programm stehen aber auch auch Thementage oder -wochenenden etwa für Männer oder Babys. Die Welt wird immer digitaler. Und deswegen wollen wir das Kreative, Menschliche eigentlich umso mehr betonen“, sagte Geschäftsführerin Maria Großbauer. Das Theater verstehe sich bewusst als Ort der Begegnung und als Ergänzung zur digitalen Lebenswelt.

Teilhabe von regionalen Künstlern

Auch Künstler aus NÖ sollen verstärkt eingebunden werden. Bei der Präsentation trat unter anderem der aus Feistritz am Wechsel (Bezirk Neunkirchen) stammende Singer-Songwriter Luke Andrews auf. „Wir machen Popmusik mit klassischem Einfluss. Und genau das sind sehr spannende neue Songs, mit denen ich mich echt freue, hier aufzutreten“, so Andrews. Das Programm wird von Kuratorin Katharina Schick mitgestaltet. Sie setzt dabei auf eine Mischung aus etablierten Namen und neuen Talenten. Das Interesse von Künstlerinnen und Künstlern am Haus sei in den vergangenen Jahren gestiegen.

Von Klassik bis Pop

Musikalisch reicht das Angebot von klassischer Symphonik bis zu Pop- und Crossover-Projekten. Im Bereich Pop und Musik sind neben Luke Andrews unter anderem Auftritte von Kurt Elling, OSKA, Birgit Denk oder Monika Ballwein vorgesehen. Das Tonkünstler-Orchester NÖ ist erneut mit mehreren Zyklen vertreten. Geplant sind unter anderem Konzerte mit Dirigentinnen und Dirigenten wie Marzena Diakun und Ana María Patiño-Osorio sowie den Pianisten Lucas und Arthur Jussen.

Positive Entwicklung mit prominenten Namen

Im Kabarett- und Schauspielbereich stehen unter anderem Andreas Vitasek, Andreas Ferner und Stefan Haider auf dem Programm. Mit Philipp Hochmair sind auch prominente Namen aus dem Sprechtheater vertreten. Nach Angaben des Stadttheaters entwickle sich das Publikum seit der Wiedereröffnung positiv. Viele Veranstaltungen seien gut besucht gewesen. Das Haus wurde umfassend saniert und 2024 neu eröffnet. Es verstehe sich als Gastspielhaus mit moderner technischer Ausstattung und einem breiten kulturellen Angebot.