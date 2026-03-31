Stefan Klammer neuer Bezirksgeschäftsführer der Volkspartei im Bezirk St. Pölten

Die Volkspartei Niederösterreich im Bezirk St. Pölten hat einen neuen Bezirksgeschäftsführer: Stefan Klammer übernimmt die Funktion von Simon Obermayer, der die Geschäftsstelle seit mehr als sieben Jahren erfolgreich geleitet hat und sich nun neuen beruflichen Herausforderungen stellt.

Klammer bringt beste Voraussetzungen für seine neue Aufgabe mit: Als ehemaliger Bürgermeister von Neidling und Stadtparteigeschäftsführer der Volkspartei St. Pölten ist er seit vielen Jahren in der Kommunalpolitik verwurzelt. „Den Bezirk St. Pölten kenne ich aus meiner langjährigen Tätigkeit in der Gemeinde- und Stadtpolitik sehr gut. Diese Verbundenheit ist für mich Antrieb und Verpflichtung zugleich. Ich werde mit großem Engagement an diese neue Aufgabe herantreten und freue mich darauf, die Volkspartei Niederösterreich als Bezirksgeschäftsführer im Bezirk St. Pölten für die beste Zukunft unserer Kinder weiter voranzubringen", so Klammer.

Sein Vorgänger Simon Obermayer findet anerkennende Worte und zeigt sich dankbar für seine Zeit als Bezirksgeschäftsführer: „Es war mir eine große Freude und Ehre, für die Volkspartei Niederösterreich im Bezirk St. Pölten tätig zu sein. Die gemeinsame Arbeit mit unseren Funktionärinnen und Funktionären war prägend und bereichernd zugleich. Ich bin überzeugt, dass Stefan Klammer diese Aufgabe mit viel Herzblut weiterführen wird und wünsche ihm dafür alles Gute."

Klammer übernimmt Funktion von Simon Obermayer, der sich neuen Herausforderungen stellt

VPNÖ-Landesgeschäftsführer LAbg. Matthias Zauner und Bezirksparteiobmann NR Bgm. Friedrich Ofenauer betonen: „Simon Obermayer hat als VP-Bezirksgeschäftsführer im Bezirk St. Pölten hervorragende Arbeit geleistet – dafür gebührt ihm unser aufrichtiger Dank. Mit Stefan Klammer übernimmt jetzt ein engagierter Kommunalpolitiker, der erst im Jänner als Stadtparteigeschäftsführer eindrucksvoll gezeigt hat, dass er eine starke Stimme für die St. Pöltnerinnen und St. Pöltner und hervorragende Unterstützung für die Funktionärinnen und Funktionäre der Volkspartei ist. Wir sind als Volkspartei Niederösterreich die Vor-Ort-Partei und das ganze Jahr über konsequent für unsere Landsleute da – nicht nur in Wahlkampfzeiten. Dafür ist Stefan Klammer genau der richtige! Gemeinsam werden wir den eigenständigen niederösterreichischen Weg konsequent weiterverfolgen."

Stefan Klammer wurde 1994 geboren. Von 2015 bis 2022 war er Gemeinderat und von 2019 bis 2022 Bürgermeister der Gemeinde Neidling, wobei er mit 24 Jahren zu den jüngsten Bürgermeistern Niederösterreichs zählte. Zudem war er von 2015 bis 2021 Gemeindeparteiobmann und ist seit 2024 Stadtparteigeschäftsführer in St. Pölten. Mit Anfang April übernimmt er nun die Funktion des Bezirksgeschäftsführers der Volkspartei Niederösterreich im Bezirk St. Pölten.