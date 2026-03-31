ORF-Spitzenverdiener: Das ist die ganze Liste

Der ORF veröffentlichte am Dienstag seinen Transparenzbericht. Darin enthalten sind auch die Topverdiener des Senders.

Alle Jahresbruttogehälter über 170.000 Euro müssen vom ORF veröffentlicht werden. Der entsprechende Transparenzbericht wurde am Dienstag veröffentlicht. Gagen-Kaiser ist nach dem Abgang von Robert Kratky der ORF-Manager Pius Strobl.

Die Top 10:

Pius Strobl, Hauptabteilungsleiter und Projektleiter Medienstandort: 468.856,32 (keine Nebenverdienste) Roland Weißmann, (mittlerweile zurückgetretener) Generaldirektor: 427.500,04 (keine Nebenverdienste) Johannes Aigelsreiter, Hauptabteilungsleiter, Prokurist: 339.824,84 (keine Nebenverdienste) Peter Schöber, Geschäftsführer Tochtergesellschaft: 311.964,24 (917 Euro durchschnittlicher monatlicher Nebenverdienst) Kathrin Zierhut-Kunz, Geschäftsführerin Tochtergesellschaft: 285.137,40 (keine Nebenverdienste) Michael Wagenhofer, Geschäftsführer Tochtergesellschaft: 283.028,42 (keine Nebenverdienste) Eva Schindlauer: 279.972,00 (keine Nebenverdienste) Armin Wolf, stv. Chefredakteur und ZiB2-Moderator: 275.390,89 (8.820,36 durchschnittlicher monatlicher Nebenverdienst) Michael Hajek, Geschäftsführer Tochtergesellschaft: 271.871,13 (keine Nebenverdienste) Martin Biedermann, Geschäftsführer Tochtergesellschaft: 270.382,27 (keine Nebenverdienste)

Die ganze Liste:

© ORF

© ORF

Auf der Liste findet sich auch der zurückgetretene ORF-Generaldirektor Roland Weißmann mit 427.500,04 Euro, die er im Jahr 2025 verdiente.

Die neue Generaldirektorin Ingrid Thurnher liegt übrigens auf Platz 11. Sie verdiente 2025 270.270,00 Euro brutto in ihrer Funktion als Radio-Direktorin.

Am "unteren" Ende - nur Gehälter über 170.000 Euro brutto jährlich müssen veröffentlicht werden - findet sich Wolfgang Hirschl. Seine Funktion wird mit "1. Medienmeister, 1. Kamera" angegeben. Er kommt auf 170.176,92 Euro und liegt damit knapp über der Veröffentlichungsgrenze.

Wehrschütz verdient mehr als Chefredakteure

Bekanntere Namen, die sich auf der Liste finden, sind etwa:

Andreas Pfeifer (Berlin-Korrespondent): 174.683,94

Hanno Settele (Moderator): 174.922,28

Andi Knoll (Moderator): 190.611,87

Gabriele Waldner-Pammesberger (Chefredakteurin): 191.003,26

Johannes Bruckenberger (Chefredakteur): 193.227,14

Elisabeth Totzauer (Hauptabteilungsleiterin): 211.182,52

Christian Wehrschütz (Korrespondent): 215.929,60

Alexander Hofer (Landesdirektor): 220.000,00

Stefanie Groiss-Horowitz (Programmdirektorin): 270.270,00

Insgesamt finden sich auf der Liste übrigens 62 Spitzenverdiener. Auch 2024, in dem Jahr wurde die Gehaltsliste erstmals veröffentlicht, waren es bereits 62.