Stimmungsvolle Abende im Marchfelder Schlösserreich

Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr wird es wieder "Nachts im Schlösserreich“, wenn die Marchfeldschlösser Marchegg, Eckartsau, Orth und Niederweiden mit Einbruch der Dunkelheit ihre Tore öffnen.

Im August startet im Marchfeld eine außergewöhnliche Veranstaltungsreihe, die bis in den September hinein für magische Abende sorgt. Bei "Nachts im Schlösserreich" öffnen die Schlösser Marchegg, Eckartsau, Orth und Niederweiden am Abend ihre Türen. Besucher erwartet eine Zeitreise im letzten Licht des Tages, begleitet von exklusiven Führungen, stimmungsvollen Lesungen und überraschenden Einblicken in die Vergangenheit.

Schloss Marchegg macht am Donnerstag, dem 7. August, ab 18 Uhr den Anfang. Zwar beginnt der Abend noch bei Tageslicht, doch mit jeder Minute tauchen Schloss und Park tiefer in die Dämmerung. Im Mittelpunkt steht Niklas Graf von Salm, der die Anlage im 16. Jahrhundert entscheidend veränderte. Seine baulichen Visionen, darunter die heute noch erhaltene einarmige Steintreppe, gelten als Meilenstein der Renaissancearchitektur in Ostösterreich. Die Führung beleuchtet sein Wirken als Bauherr, Regionalstratege und prägender Kopf einer bewegten Epoche.

Glanzvoll und zugleich intim gestaltet sich der Abend am Mittwoch, dem 13. August, auf Schloss Eckartsau. Dort beginnt ab 19 Uhr die "Goldene Stunde im Schloss" mit einem Sektempfang, während das Licht der untergehenden Sonne durch barocke Fenster flutet. Besucher tauchen ein in die festliche Welt höfischer Abendgesellschaften. Sie erfahren, wie der Kaiser zur Ruhe kam und wie die Dienerschaft im Verborgenen das Leben im Schloss am Laufen hielt. Zwischen Kerzenleuchtern und Kronleuchtern wird die Vergangenheit spürbar.

Fledermausführung und Dämmerungspicknick

Schloss Orth öffnet am Montag, dem 18. August, ab 19.30 Uhr für eine nächtliche Begegnung mit den lautlosen Jägern der Dunkelheit. Bei einer geführten Tour mit Batdetektor lernen die Gäste das Leben der Fledermäuse kennen und hören ihre Rufe in der Nacht. Drei Tage später, am Donnerstag, dem 21. August, steht Kronprinz Rudolf im Mittelpunkt. Die Soirée "Kronprinz Rudolf, sein Bratfisch und der Liptauer" verbindet Lesung, Museumstour und Kulinarik zu einem Abend, der an den legendären Herbst 1887 erinnert - samt kaiserlicher Anekdoten und Wiener Schmäh.

Mit einem spätsommerlichen Ausklang endet die Reihe am Sonntag, dem 14. September, im barocken Ambiente von Schloss Niederweiden. Dort beginnt ab 16 Uhr ein Dämmerungspicknick, das mit einem Aperitif in der Wildküche startet. Im Anschluss führt ein Rundgang durch die Sonderausstellung "Der Eugen hinter dem Prinzen". Erzählt wird die Geschichte von Prinz Eugen als Bauherr und Liebhaber exotischer Tiere und Pflanzen. Danach wartet im Schlossgarten ein Picknickkorb auf die Gäste, die den Tag zwischen alten Mauern und spätem Sonnenlicht entspannt ausklingen lassen.