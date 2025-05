× Street-Food und Freak-Show in Wr. Neustadt

Eine ideale Ausgehmeile bilden am Wochenende das "European Street-Food-Festival" und die "Wildstyle & Tattoo"-Messe in Wr. Neustadt: Unterhaltung, Musik und viele Genüsse.

Das European Street Food Festival feiert heuer sein 10. Jubiläum. Dieses Wochenende, 17. und 18. Mai hält der Gourmet-Tross vor der Arena Nova in Wiener Neustadt.

Genüsse aus aller Herren Länder locken zu den Trucks

© European Street Food Festival ×

Dutzende Food-Trucks & Trailer & Stände, Aussteller & Köche, aus aller Herren Länder bieten beim Festival Köstlichkeiten aus aller Welt an. Egal ob Mexikanisch, Norwegisch, Indisch oder American Burger, Gekochtes oder Gegrilltes, Vegetarisch oder Vegan, Mini Donuts, Waffeln, Crêpes oder natürlich auch Schmankerl aus heimischen Küchen, all das wird von den vielen Ausstellern aus dem In- und Ausland angeboten und für die Besucher – wie bei „Street-Food“ üblich - direkt vor Ort frisch zubereitet.

Kiros Hadgu zeigt, wozu sein Körper imstande ist. © Mike Auer ×

Zeitgleich steigt in der Arena Nova die Wildstyle& Tattoo-Messe. Dutzende Tätowierer und Aussteller aus 25 Ländern nehmen daran teil. Dazu gibt es Freakshows, Akrobaten, Showgirls und Live-Konzerte am Samstag und Sonntag Abend.