Tanja Felber neue Pflegedirektorin im PBZ Klosterneuburg

Tanja Felber übernahm vor kurzem die offizielle Position als Pflegedirektorin im PBZ Klosterneuburg.

Mit klaren inhaltlichen Schwerpunkten, starkem Team und Fokus auf das Wohl der Bewohner soll weiterhin die Gemeinschaft spürbar sein. „Die Pflege ist eine tragende Säule in unserem Verantwortungsbereich. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen täglich hochprofessionelle und verantwortungsvolle Aufgaben, die für die Lebensqualität unserer Bewohnerinnen und Bewohner entscheidend sind. Ihre Kompetenz, ihre Haltung und ihr Engagement prägen nicht nur die Qualität unserer Arbeit, sondern auch die Kultur eines Hauses. Diese Leistung verdient höchste Anerkennung“, so die beiden Vorstände der NÖ LGA, Elisabeth Bräutigam und Bernhard Kadlec bei der offiziellen Dekretverleihung an die neue Pflegedirektorin.

Erfahrung aus Tulln

Die neue Leitung des Fachbereichs im PBZ Klosterneuburg bringt umfassende Erfahrung aus ihrer vorigen Position im Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) Tulln mit, wo sie in den vergangenen Jahren als Wohnbereichsleitung des Hospizes und der Schwerstpflege tätig war. Besonders in diesen sensiblen Bereichen war es ihr ein großes Anliegen, eine liebevolle, wertschätzende und geschützte Atmosphäre für Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen zu schaffen, Orte, an denen Nähe, Respekt, Professionalität und menschliche Wärme täglich spürbar sind.

Ein Haus, mit dem man sich identifizieren kann

Dieses Verständnis von Pflege und Miteinander möchte sie nun im PBZ Klosterneuburg als Pflegedirektorin fortführen und weiterentwickeln. Ihr Ziel ist es, ein Haus zu gestalten, mit dem sich sowohl Bewohnerinnen als auch Mitarbeiterinnen identifizieren können: ein Umfeld, in dem Qualität, Harmonie und Lebensfreude im Mittelpunkt stehen und das Menschen gerne betreten – zum Wohnen wie zum Arbeiten. „Die Pflegedirektion gestaltet die strategische Richtung eines Hauses maßgeblich mit. Sie stellt sicher, dass hohe pflegerische Qualität, moderne Strukturen und ein starkes Miteinander im Team nachhaltig verankert sind. Damit schafft sie die Grundlage für ein leistungsfähiges, zukunftsorientiertes und menschlich geprägtes Pflege- und Betreuungsumfeld. Ich freue mich sehr, dass wir Tanja Felber für diese tragende Position gewinnen konnten“, so Franz Laback, Geschäftsführung Gesundheit Region Mitte GmbH.