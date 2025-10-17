Tankstelle: Täter nach bewaffnetem Überfall auf der Flucht

Eine Tankstelle in Wiener Neustadt ist am Donnerstagabend Schauplatz eines Überfalls gewesen.

Der Täter richtete eine Faustfeuerwaffe auf einen 39-jährigen Angestellten und forderte Bares, berichtete die Polizei am Freitag in einer Aussendung. Der Unbekannte flüchtete mit einem niedrigen Geldbetrag Richtung Industriegebiet, eine Fahndung brachte keinen Erfolg.

Täter wird gefahndet

Verletzt wurde niemand. Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt, Hinweise wurden erbeten. Die Höhe der Beute war vorerst nicht bekannt.

Der Täter wurde als etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß und schlank beschrieben. Er trug bei dem Überfall kurz vor 18.30 Uhr eine Sturmhaube, einen hellgrauen Kapuzensweater, ein schwarzes Gilet, Jeans und weiße Sneaker. Hinweise sind an das Landeskriminalamt Niederösterreich (Tel.: 059133-30-3333) zu richten.