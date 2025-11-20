Teilnehmerrekord beim SPIELERPASS CUP presented by BILLA in St. Pölten

BILLA unterstützte das größte Hallenfußballturnier für Menschen mit Behinderungen zum zweiten Mal als Hauptsponsor. 300 Spieler aus sechs Bundesländern und erstmals deutschen Vereinen (TSV 1860 München und Hannover 96) nahmen am Cup im Sportzentrum Niederösterreich teil.

BILLA ist es ein besonderes Anliegen, Sport und Bewegung bei jungen Menschen zu fördern und das auf unterschiedlichen Ebenen. Neben Partnerschaften mit Sportvereinen in ganz Österreich und der beliebten BILLA Aktion "I leb‘ für mein‘ Verein!“ begleitet der Lebensmittelhändler auch Cups und Turniere. Dazu zählt der SPIELERPASS CUP – Österreichs größtes Hallenfußballturnier für Menschen mit Behinderungen –, den BILLA zum zweiten Mal in Folge als Hauptsponsor unterstützt.

Unvergessliches Turnier – geprägt von Inklusion und sportlichem Teamgeist

Der SPIELERPASS CUP presented by BILLA sorgte in seiner achten Auflage unter den Teilnehmern und im Publikum für große Begeisterung. 25 Teams traten im Sportzentrum Niederösterreich in St. Pölten in drei Leistungslevels auf drei Courts gegeneinander an. Mit 300 Fußballspielern aus sechs Bundesländern verzeichnete das Turnier einen neuen Teilnehmerrekord. Erstmals nahmen auch zwei Vereine aus Deutschland, der TSV 1860 München und Hannover 96,am Cup teil. Als Sieger in den drei Leistungslevels gingen Blau-Weiß Linz (Champions), TSV 1860 München (Challengers) und SC Pötzleinsdorf (Stars) hervor. Beim Kids-Cup siegte FK Austria Wien violett.

© Spielerpass / Florian Rogner

Nikolas Karner, SPIELERPASS-Initiator: „Mit dem SPIELERPASS CUP presented by BILLA bieten wir den Spielern eine Möglichkeit, bei der sie ihrer Leidenschaft für den Fußball vollends nachgehen können. Dass der Cup über die Grenzen Österreichs bis nach Deutschland gewachsen ist und heuer einen Teilnehmerrekord verzeichnet, macht uns unglaublich stolz und bestärkt uns in unserem Vorhaben.“ Stefan Weinlich, BILLA Vertriebsdirektor in Niederösterreich, sagt: "Wir von BILLA leben für Vielfalt, Gemeinschaft und Inklusion. Deshalb ist es uns eine Herzensangelegenheit den SPIELERPASS CUP zu unterstützen. Zu sehen, mit wie viel Begeisterung die Spieler dabei sind, ist einfach großartig. Es war ein besonderer Tag geprägt von Freude an der Bewegung und Zusammenhalt.“

Prominente Schiedsrichter:innen am Spielfeld

Wie auch in den vergangenen Jahren nahmen ehemalige Profi-Kicker am Turnier teil: Stefan Maierhofer, Andreas Dober, Christopher Dibon, Gerd Wimmer, Walter Knaller, Erwin „Jimmy“ Hoffer,Georg Teigl, Andreas Lukse, Thomas Hinum und Mirnes Becirovic, sowie ÖFB-Bundesliga Schiedsrichterin Sara Telek und Ex-Tennis-Ass Stefan Koubek waren als Schiedsrichter im Einsatz und sorgten für Fair Play. Florian Krumböck, ÖVP-Abgeordneter zum niederösterreichischen Landtag, sagt: "Inklusion gelingt dort, wo Menschen gemeinsam aktiv werden. Der SPIELERCUP ist ein wunderbares Beispiel dafür – ein Ort des Zusammenkommens und Miteinanders. Ich bedanke mich bei BILLA für die Unterstützung und bin zutiefst beeindruckt von den Sportlern, die hier ihr Können unter Beweis gestellt und Großes geleistet haben.“

© Spielerpass / Florian Rogner

Heinz Hauptmann, SPÖ-Stadtrat für Sport in St. Pölten, wiederum sagt: „Der SPIELERCUP presented by BILLA zeigt eindrucksvoll, dass Sport keine Grenzen kennt. Die Leidenschaft, der Teamgeist und die Freude am Spiel verbinden uns alle. Ich bin stolz darauf, dass das Turnier bei uns in St. Pölten stattfindet. Unsere Stadt steht für Gemeinschaft – und genau das spürt man hier auf dem Spielfeld.“