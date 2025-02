Theaterfest Niederösterreich 2025 mit 23 Prämieren

Die Festspielbühnen laden zu Oper, Schauspiel, Musical und Operette für Erwachsene und Kinder an stimmungsvollen Plätzen in allen Vierteln des Landes.

23 Premieren in ganz Niederösterreich stehen heuer auf dem Programm des Theaterfest Niederösterreich. Vom 5. Juni bis 7. September lädt das Theaterfest Niederösterreich zu kulturellen Erlebnissen der besonderen Art. Im Vorjahr kamen 225.000 Zuseher – heuer werden in 19 Spielorten insgesamt 23 Produktionen präsentiert.

© Daniela Matejschek ×

Die Highlights:

Die Sommerspiele Schloss Sitzenberg eröffnen den Theatersommer und das Theaterfest Niederösterreich am 5. Juni mit William Shakespeares romantischer Komödie Was ihr wollt.

Die Sommerspiele Melk starten ihre Sommersaison mit Praterstern – Szenen aus unserem tragikomischen Leben, einem Schauspiel von Monika Helfer und Michael Kohlmeier, Premiere ist am 19. Juni.

Zum 10-jährigen Jubiläum entführt die Sommernachtskomödie Rosenburg nach Indien ins Best Exotic Marigold Hotel, ab 19. Juni.

Die Bühne Baden feiert mit der Operette Die Zirkusprinzessin am 21. Juni den Auftakt in der Sommerarena.

Beim Theatersommer Haag steht Intendant Christian Dolezal mit Ursula Strauss bei Molières Komödie Die eingebildete Kranke ab 25. Juni auf der Bühne.

Die Nestroy Spiele Schwechat öffnen am 26. Juni ihre Pforten mit Die Zauberreise in die Ritterzeit.

Bei den Sommerspielen Perchtoldsdorf steht die Uraufführung Schubert, für immer und ewig von Peter Turrini ab 27. Juni auf dem Programm.

Anlässlich des Johann-Strauss-Jahres präsentiert das Schloss Weitra Festival ab 4. Juni Nestroys-Komödie Liebesgeschichten und Heiratssachen mit schwungvoller Strauss-Musik.

Die operklosterneuburg steht unter neuer Intendanz: Peter Edelmann zeigt Giacomo Puccinis Oper Tosca, Premiere ist am 5. Juli.

Die Musikrevue Dream On – Ein kleines bisschen Glück überrascht das Publikum mit einem Hitfeuerwerk aus fünf Jahrzehnten, ab 9. Juli bei den Sommerspielen Melk.

Am selben Tag starten die Raimundspiele Gutenstein mit dem Original Zaubermärchen Der Bauer als Millionär in ihre Sommersaison.

Situationskomik liefern sich bei den Festspielen Berndorf Publikumslieblinge wie Alexander Jagsch, Gregor Seberg und Kristina Sprenger in Die Nervensäge ab 10. Juli.

Das Festival Retz feiert sein 20. Jahr Jubiläum ab 11. Juli mit der multimedialen Inszenierung der Kirchenoper Salome.

Ab 12. Juli kommt Giuseppe Verdis La Traviata, die Oper aller Opern, auf die Bühne der Oper Burg Gars.

Im Stadttheater der Bühne Baden steht beim Musical Chess viel auf Spiel, Premiere ist am 12. Juli.

Am Originalschauplatz – der Wachau – spielt die Kriminalposse Die geraubte Venus von Gerhard Loibelsberger, zu sehen bei den Wachaufestspiele Weißenkirchen ab dem 15. Juli.

Der AVB | Musical Sommer Amstetten zeigt ab 17. Juli Augustin das Musical, basierend auf dem gleichnamigen Kult-Hörspiel von Wolfgang Ambros, Joesi Prokopetz und Manfred Tauchen.

Auch die Operette Langenlois feiert Jubiläum – zum 30-jährigen Bestehen präsentiert Christoph Wagner-Trenkwitz ab 24. Juli Ein Walzertraum von Oscar Straus.

In Neuinszenierung kehrt der Musicalthriller Jekyll & Hyde nach 20 Jahren zurück auf die Felsenbühne Staatz, Startschuss ist der 25. Juli.

Die Festspiele Stockerau zeigen ab 31. August Nestroys satirische Posse Der Talisman.

Die dritte Produktion der Bühne Baden ist Giuditta, Lehars letztes Werk, mit Premiere am 10. August in der Sommerarena.

Das Theater im Bunker Mödling öffnet ab 10. August den Giftschrank der österreichischen Monarchie im Stationentheater Horribile Habsburger! Sechshundert Jahre Sex, Crime and Kaiserschmarrn.

Die letzte Premiere im Sommer 2025 ist am 29. August die Wiederaufnahme von Von wegen Mariandl! der Wachaufestspiele Weißenkirchen.

© Jenni Koller

"Freuen Sie sich auf einen Sommer voller Kulturgenuss beim Theaterfest Niederösterreich, das Ihnen auch in diesem Jahr mit einer Vielfalt an Komödien, Musicals, Opern, Operetten und Klassikern unvergessliche Erlebnisse bietet. An 19 Spielorten können Sie bekannte Klassiker sowie neue Werke entdecken und sich von einzigartigen Aufführungen verzaubern lassen. Dank der Unterstützung von über 225.000 Gästen im letzten Jahr starten wir voller Energie in die neue Saison," so Kristina Sprenger, Obfrau des Theaterfest Niederösterreich.