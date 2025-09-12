Theaterfest Niederösterreich erneut mit mehr als 225.000 Besuchern

Leichtes Plus im Vergleich zum Vorjahr - 475 Vorstellungen wurden von Anfang Juni bis Anfang September an 19 Orten geboten

Das Theaterfest Niederösterreich hat in diesem Sommer 225.587 Besucherinnen und Besucher verzeichnet. Geboten wurden in Summe von Anfang Juni bis Anfang September 475 Vorstellungen an 19 Orten, wurde am Freitag in einer Aussendung zurückgeblickt. Im Vorjahr waren bei 488 Vorstellungen und 20 Spielstätten insgesamt 225.013 Besucher verbucht worden.

Auf dem Programm standen heuer 23 Produktionen in den Bereichen Oper, Operette, Musical und Schauspiel. Hinzu kamen sechs Stücke speziell für junges Publikum.

25 Zusatzvorstellungen, vier Schlechtwetter-Absagen

179.727 Besucherinnen und Besucher sahen die Hauptproduktionen der 19 Spielorte, was einer Auslastung von 88,1 Prozent entspricht. Aufgewartet wurde mit 25 Zusatzvorstellungen, vier Mal musste aufgrund von Schlechtwetter abgesagt werden. 28.970 Personen bei einer Auslastung von 82,9 Prozent wurden beim "Theaterfest for Kids" begrüßt, 16.913 Menschen wohnten den Rahmenprogrammen der Bühnen bei.

Theaterfest-Obfrau Kristina Sprenger ortete eine "erfolgreiche Saison", alle Beteiligten seien mit Leidenschaft und Herzblut dabei. "Dass wir dafür so viel Begeisterung und Zuspruch erfahren, ist das schönste Geschenk." Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) bezeichnete das Theaterfest indes als "starkes Zeichen für kulturelle Nahversorgung und zugleich ein klares Bekenntnis zu unserer kulturellen Identität".