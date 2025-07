Theaterfest NÖ: Gleich fünf Premieren innerhalb von drei Tagen

Der Bühnensommer erreicht den Höhepunkt. Die nächsten fünf Produktionen feiern beim Theaterfest Niederösterreich innerhalb von drei Tagen ihre Premieren.

Wenn ein Berufskiller und ein nervlich angeschlagener Verlassener mitten in einem geplanten Auftragsmord im selben Hotelzimmer stranden, ist Chaos vorprogrammiert. In Die Nervensäge liefern sich Publikumslieblinge ein pointenreiches, scharfzüngiges Duell – ab 10. Juli bei den Festspielen Berndorf. Gregor Seberg und Alexander Jagsch brillieren als kongeniales Duo – an ihrer Seite: Kristina Sprenger, Robert Kolar, Michael Duregger und Max Konrad. Regie führt Susanne Weber.

teatro Mödling

Ein Musical über Mut, Veränderung und Zivilcourage: Sophie Scholl – Die Weiße Rose erzählt die beeindruckende Geschichte der jungen Widerstandskämpferin gegen das NS-Regime. Mit Live-Orchester und Nachwuchstalenten bringt teatro Mödling ab 10. Juli ein Stück Zeitgeschichte auf die Bühne, das unter die Haut geht. Musik von Norberto Bertassi und Walter Lochmann, Regie von Rita Sereinig. Ab 14 Jahren.

Festival Retz

Mit Salome von Giovanni Bononcini präsentiert das Festival Retz ab 11. Juli eine intermediale Neuinszenierung zum 20-jährigen Bestehen. In der barocken Oper entfachen Intrigen am Hof des Herodes ein dramatisches Spiel um Macht und Moral: Johannes der Täufer bezichtigt Herodes öffentlich der Unzucht mit Herodias – diese will ihren gesellschaftlichen Abstieg verhindern und instrumentalisiert dafür ihre eigene Tochter. Mit Anna Piroli, Carolina Lippo, Chiara Brunello u.a., musikalische Leitung: Luca De Marchi, intermediale Inszenierung: Nicole Aebersold.

Oper Burg Gars

Giuseppe Verdis La Traviata erzählt die bewegende Geschichte der Pariser Kurtisane Violetta Valéry und ihrer tragischen Liebe zu Alfredo Germont. Bei der Oper Burg Gars entfaltet sich diese „Oper aller Opern“ ab 12. Juli in der historischen Burgruine. Leidenschaft, Konflikte und Tragik machen das Werk zu einem eindrucksvollen Opernerlebnis. Intendant Clemens Unterreiner steht selbst auf der Bühne – alternierend mit Morten Frank Larsen. Weitere Mitwirkende: Hila Fahima, Filip Filipović, Flaka Goranci u. a., Regie: Carolin Pienkos und Cornelius Obonya, musikalische Leitung: Levente Török.

Bühne Baden

Die Bühne Baden widmet sich mit Chess einem musikalischen Schachspiel: Im Zentrum steht die Schach-Weltmeisterschaft zwischen einem Russen und einem Amerikaner, inspiriert von den realen Figuren Viktor Kortschnoi und Bobby Fischer. Politik, Intrigen und eine Dreiecksgeschichte treffen auf die mitreißende Musik der ABBA-Legenden Benny Andersson und Björn Ulvaeus. Mit Drew Sarich, Femke Soetenga, Mark Seibert u. a., musikalische Leitung: Victor Petrov, ab 12. Juli im