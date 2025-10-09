Tierische Herbstferien am Assisi-Hof in Stockerau

In den Herbstferien setzt der Österreichische Tierschutzverein ein starkes Zeichen für gelebten Tierschutz. Am Assisi-Hof in Stockerau findet erstmals das "Camp Tierschutz" statt, ein einzigartiges Pilotprojekt, das junge Menschen zu Tierschutz-Champions ausbildet.

Tierschutz kann man jetzt erlernen. Im Camp Tierschutz erleben Jugendliche, was es bedeutet, Verantwortung für ein Lebewesen zu übernehmen. Sie lernen, wie Tiere fühlen, entdecken ihre Bedürfnisse und erfahren, wie sie mit Herz und Hand helfen können. So entwickelt sich ein Bewusstsein für ein respektvolles Miteinander von Mensch und Tier. "Das Camp Tierschutz bietet jungen Tierfreunden eine Woche voller Praxis rund um artgerechte Haltung, Tierethik und Mensch-Tier-Beziehungen“, betont ÖTV-Geschäftsführer Alfons Hargaßner. "Wir brauchen eine junge Generation, die sich mit Herz, Wissen und Tatkraft für Tiere einsetzt. Das Camp Tierschutz ist der erste Schritt auf diesem Weg.“

Echtes Wissen und Können erhalten

Am Assisi-Hof finden von Eseln und Schafen über Katzen und Kaninchen bis zu Igeln und anderen Wildtieren bis zu 80 Tiere Schutz und Pflege. Die Teilnehmer des Camp Tierschutz helfen aktiv mit: Sie füttern die Tiere, pflegen sie und beobachten ihr Verhalten. Durch diese unmittelbaren Erfahrungen entwickeln sie nicht nur Empathie, sondern auch echtes Wissen und Können rund um den Tierschutz. Begleitet von erfahrenen Experten besuchen die Jugendlichen weiters themenbezogene Einrichtungen wie die Vetmeduni Wien, lernen praxisorientiert und gestalten auch aktiv mit: Gemeinsam bauen sie ein Tierschutzhaus, das am Ende der Woche feierlich den Tieren übergeben wird. Das Camp Tierschutz soll Jugendliche dazu ermutigen, sich als „Tierschutz-Champs” zu engagieren und ihr Wissen in Schulen, Familien und Freundeskreisen weiterzugeben.