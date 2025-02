Traditioneller NÖ-Frühjahrsputz steht vor der Tür

Die Vorbereitungen für die größte Umweltaktion Niederösterreichs laufen auf Hochtouren.

Seit 2006 hat sich der traditionelle Frühjahrsputz in Niederösterreich als eine der bedeutendsten Umweltinitiativen des Landes etabliert. Dabei ist das Ziel, nicht nur gemeinsam Abfall zu sammeln - generell soll das Bewusstsein für eine nachhaltige Abfallentsorgung gestärkt werden. Allein im Vorjahr haben gut 40.000 Niederösterreicher bei 882 Terminen insgesamt 125.000 Kilogramm Abfall gesammelt.

„Leider wird immer noch viel zu viel Müll achtlos weggeworfen und landet neben den Straßen, in Wäldern oder auf Feldern und Äckern. Das ist nicht nur eine Belastung für unsere Umwelt, sondern zerstört auch das Landschaftsbild unserer Heimat. Umso erfreulicher ist es, dass so viele Freiwillige gemeinsam aktiv werden und unsere Gemeinden vom Abfall befreien. Danke an alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, die sich im Rahmen des Frühjahrsputzes ehrenamtlich engagieren“, erklärt LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

Wer beim Frühjahrsputz mitmachen möchte, wird von den regionalen Abfallverbänden ausgestattet: Warnwesten, Handschuhe, Müllsäcke und Müllgreifer stehen zur Verfügung. Zudem übernehmen die regionalen Verbände die Entsorgungskosten für den gesammelten Abfall. Die Anmeldung ist einfach und unkompliziert auf www.fruehjahrsputz.at möglich.