Übernahme: Austrotherm expandiert nach Italien

Die Austrotherm Gruppe baut seine Präsenz in Südeuropa aus. Das Unternehmen übernimmt den italienischen EPS-Produzenten Gruppo Poron, der landesweit acht Standorte betreibt und rund 170 Mitarbeitende beschäftigt.

Der niederösterreichische Dämmstoffhersteller Austrotherm übernimmt den EPS-Produzenten "Gruppo Poron". Das italienische Familienunternehmen betreibt laut einer Aussendung vom Mittwoch landesweit acht Produktionsstandorte und beschäftigt etwa 170 Mitarbeiter. Die Übernahme erfolge vorbehaltlich der kartellrechtlichen Genehmigung, die bis zum Sommer erwartet werde. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Strategischer Meilenstein

Der Aussendung zufolge vertreibt "Gruppo Poron" bereits seit Jahresbeginn das XPS-Produktportfolio von Austrotherm auf dem italienischen Markt. Die Leitung des Unternehmens soll auch künftig in den Händen der Familie Ceru bleiben, der etablierte Markenname "Poron" weiterhin bestehen. "Mit acht Produktionsstandorten, die flächendeckend in Italien verteilt sind, bietet uns die Struktur von Poron ein effizientes Produktions- und Vertriebsnetzwerk, welches für unser Wachstum in Italien optimal ist", sagt Heimo Pascher, Geschäftsführer der Austrotherm Gruppe.

Die Austrotherm Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 444 Millionen Euro und beschäftigte per Jahresende 2024 in Summe 1.400 Mitarbeitende. Die sAustrotherm Gruppe verfügt aktuell in 13 Ländern über insgesamt 29 Produktionsstandorte für Dämmstoffe. Neben der Zentrale in Wopfing und den Werken in Pinkafeld (EPS), Michelhausen (EPS) und Purbach (XPS) ist der Dämmstoffpionier mit Unternehmen in Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Deutschland, Griechenland, Kroatien, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ungarn und der Türkei vertreten.