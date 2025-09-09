UK St. Pölten: Leon Matteo ist 700. Geburt

Im Universitätsklinikum St. Pölten erblickte der kleine Leon Matteo Schnürer am 5. September 2025 um 22:40 Uhr das Licht der Welt - als 700. Geburt im heurigen Jahr und somit ist er ein Jubiläumsbaby. Er wiegt 3.495 Gramm und misst 52 cm.

Große Familienfreude: Das Team der Klinischen Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe sowie die Klinikleitung gratuliert den glücklichen Eltern aus St. Pölten sehr herzlich zu ihrem Nachwuchs. Und wir schließen uns natürlich den Gratulationen für den neuen Erdenbürger an - und wünschen ihm und seiner Familie alles erdenklich Gute!