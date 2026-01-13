Umbau des Rathauses in Wiener Neustadt: Start mit Übersiedlung in Übergangsquartiere

Das Zukunftsprojekt „Umbau und Modernisierung des Alten Rathauses Wiener Neustadt“ startet derzeit mit den Übersiedlungen der verschiedenen Abteilungen in die Übergangsquartiere. Bis Anfang März wird das Alte Rathaus leer sein und die Bauarbeiten können beginnen.

Die Übergangsquartiere der Stadtverwaltung bis zum Ende der Bauarbeiten sind in der Bräunlichgasse 1 (ehemalige HLM/BAfEP), der Adlergasse (ehemaliges „Hypo-Haus“), der Herzog Leopold-Straße (Stadtgalerie) und im Neuen Rathaus. Der Umbau des Alten Rathaus soll im Frühjahr 2028 abgeschlossen sein.

Modernisierung für zeitgemäßes und barrierefreies Bürgerservice

„Die Modernisierung des Alten Rathauses ist ein ganz wesentliches Zukunftsprojekt unserer Stadt. Es geht dabei einerseits um die Sicherung eines der wichtigsten Denkmäler Wiener Neustadts mit einer über 600-jährigen Geschichte, zweitens schaffen wir damit die Rahmenbedingungen für ein zeitgemäßes und barrierefreies Bürgerservice für alle Wiener Neustädterinnen und Wiener Neustädter – und drittens bekommen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter endlich passende Arbeitsbedingungen für ihre so wichtigen Tätigkeiten im Sinne der Bürgerinnen und Bürger. Um all dies zu schaffen, müssen wir in den nächsten beiden Jahren gemeinsam hart arbeiten und auch gewisse Einschränkungen in Kauf nehmen. Wir haben aber ein Konzept geschaffen, mit dem ich überzeugt bin, dass sowohl die Bürgerinnen und Bürger als auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr gut umgehen können“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP).