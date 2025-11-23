Verbesserte Fahrpläne für Schüler und Pendler in NÖ

Instandhaltungsarbeiten der ÖBB nicht mehr schwerpunktmäßig während Schul- und Pendlerzeiten.

Gute Nachrichten für Pendler, Familien und Schüler in Niederösterreich: Die ÖBB werden Instandhaltungsarbeiten auf Regionalbahn- und eingleisigen Nahverkehrsstrecken künftig nicht mehr schwerpunktmäßig während der Schul- und Pendlerzeiten durchführen. Verkehrslandesrat Udo Landbauer lobt das Zugehen von ÖBB-CEO Andreas Matthä als wichtiges Signal für die Anliegen der Fahrgäste.

Kupferdiebstahl verzögert Hallenbad-Eröffnung in Krems

Schwimmender Adventmarkt lockt hunderte Gäste

St. Pölten: Stadler ist SPÖ-Spitzenkandidat

REX- und S-Bahnen auf Laaer Ost- und Nordwestbahn werden künftig an acht Samstagen gesperrt, statt mehrfach im Monat zu besonders intensiven Zeiten. Schülerzüge auf Traisental-, Kremser-, Gutensteiner- und Kamptalbahn sollen nach der sechsten Schulstunde nicht mehr ausfallen, sofern es der Güterverkehr zulässt.

Landbauer betont, dass die Maßnahmen Pendlerfrust deutlich reduzieren, Mehraufwand jedoch bleibt und Regionalbusse angepasst werden müssen. Das Land bleibt dran, um Belastungen für Fahrgäste so gering wie möglich zu halten.