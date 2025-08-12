Das Strandbad Edlach an der Rax wurde 2020 nach jahrelanger Schließung wieder eröffnet. Ein neu gegründeter Verein übernahm den Betrieb und konnte die Kosten deutlich senken. Mit einem klaren Konzept und viel ehrenamtlichem Einsatz ist der Erhalt gesichert.

Sonnenlicht spiegelt sich im Wasser, Kinder planschen im Becken, und nebenan genießen Gäste ihre Mahlzeiten im Bad-Restaurant. Dass das Strandbad Edlach an der Rax noch vor wenigen Jahren leer stand, ist heute kaum vorstellbar. Vor rund zehn Jahren musste die Gemeinde den Betrieb einstellen, weil die Kosten zu hoch wurden. Im Jahr 2020 übernahm der Verein Gemeinschaft Strandbad Edlach die Anlage und schaffte es, die Ausgaben deutlich zu senken.

Vereinsmodell sichert Betrieb

Der Zutritt ist ausschließlich Mitgliedern vorbehalten. Der Verein kann sich keine Badeaufsicht leisten, daher übernehmen die Besucher selbst die Verantwortung für ihre Sicherheit, vergleichbar mit dem Baden an einem See. Eine Mitgliedschaft ist für alle offen, entweder als Saisonkarte oder als Tages- beziehungsweise Gastmitgliedschaft. Etwa 600 feste Mitglieder und zusätzlich bis zu 2.000 Tagesgäste im Jahr sorgen für eine stabile Finanzierung. Überschüsse werden in die Instandhaltung und Sanierung investiert. Die Gemeinde unterstützt das Bad, indem sie Kindermitgliedschaften fördert. Ein Pächter betreibt das Restaurant, das auch für externe Besucher zugänglich ist.

Engagement für Qualität und Angebote

Viele Aufgaben im Bad werden ehrenamtlich übernommen. So kümmert sich die stellvertretende Vereinsleitung, die eine Ausbildung in Chemie hat, selbst um die Kontrolle der Wasserqualität. Neben Yoga- und Wassergymnastikkursen finden in den Sommerferien Schwimmkurse für Kinder statt, um die Schwimmfähigkeit früh zu fördern. Während der Kurse nutzen Eltern häufig die Gastronomie. Viele Besucher schätzen die Ruhe und die Aussicht auf die Rax, während Kinder den Platz zum Spielen genießen.

Heute ist das Strandbad Edlach wieder ein lebendiger Treffpunkt. Es steht für den Erfolg von Gemeinschaftssinn und ehrenamtlichem Engagement, wenn ein historischer Ort nicht aufgegeben wird.