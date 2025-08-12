Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Verein haucht Strandbad Edlach neues Leben ein
© Alpenstrandbad Edlach

Gemeinschaftsprojekt

Verein haucht Strandbad Edlach neues Leben ein

12.08.25, 10:30 | Aktualisiert: 12.08.25, 12:12
Teilen

Das Strandbad Edlach an der Rax wurde 2020 nach jahrelanger Schließung wieder eröffnet. Ein neu gegründeter Verein übernahm den Betrieb und konnte die Kosten deutlich senken. Mit einem klaren Konzept und viel ehrenamtlichem Einsatz ist der Erhalt gesichert. 

Sonnenlicht spiegelt sich im Wasser, Kinder planschen im Becken, und nebenan genießen Gäste ihre Mahlzeiten im Bad-Restaurant. Dass das Strandbad Edlach an der Rax noch vor wenigen Jahren leer stand, ist heute kaum vorstellbar. Vor rund zehn Jahren musste die Gemeinde den Betrieb einstellen, weil die Kosten zu hoch wurden. Im Jahr 2020 übernahm der Verein Gemeinschaft Strandbad Edlach die Anlage und schaffte es, die Ausgaben deutlich zu senken.

Vereinsmodell sichert Betrieb

Der Zutritt ist ausschließlich Mitgliedern vorbehalten. Der Verein kann sich keine Badeaufsicht leisten, daher übernehmen die Besucher selbst die Verantwortung für ihre Sicherheit, vergleichbar mit dem Baden an einem See. Eine Mitgliedschaft ist für alle offen, entweder als Saisonkarte oder als Tages- beziehungsweise Gastmitgliedschaft. Etwa 600 feste Mitglieder und zusätzlich bis zu 2.000 Tagesgäste im Jahr sorgen für eine stabile Finanzierung. Überschüsse werden in die Instandhaltung und Sanierung investiert. Die Gemeinde unterstützt das Bad, indem sie Kindermitgliedschaften fördert. Ein Pächter betreibt das Restaurant, das auch für externe Besucher zugänglich ist.

Engagement für Qualität und Angebote

Viele Aufgaben im Bad werden ehrenamtlich übernommen. So kümmert sich die stellvertretende Vereinsleitung, die eine Ausbildung in Chemie hat, selbst um die Kontrolle der Wasserqualität. Neben Yoga- und Wassergymnastikkursen finden in den Sommerferien Schwimmkurse für Kinder statt, um die Schwimmfähigkeit früh zu fördern. Während der Kurse nutzen Eltern häufig die Gastronomie. Viele Besucher schätzen die Ruhe und die Aussicht auf die Rax, während Kinder den Platz zum Spielen genießen.

Heute ist das Strandbad Edlach wieder ein lebendiger Treffpunkt. Es steht für den Erfolg von Gemeinschaftssinn und ehrenamtlichem Engagement, wenn ein historischer Ort nicht aufgegeben wird.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden