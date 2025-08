Jugendliche kehrte nach Wiener Neustadt zurück

Wiener Neustadt. Eine vermisste 15-Jährige ist in Niederösterreich wieder aufgetaucht. Die Jugendliche sei nach Wiener Neustadt zurückgekehrt, teilte die Landespolizeidirektion am Mittwoch in einer Aussendung mit. Der Teenager hatte seit Freitag vergangener Woche als abgängig gegolten.