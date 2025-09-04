Vier Hauskatzen mit Luftdruckgewehr angeschossen

Vier Hauskatzen sind in Ennsdorf und St. Pantaleon-Erla (Bezirk Amstetten) sowie in Raffelstetten, einem Teil von Asten (Bezirk Linz-Land), angeschossen worden.

Die Tiere dürften durch ein Luftdruckgewehr oder Ähnliches verletzt worden sein, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Laut Erhebungen soll jeweils dieselbe Täterschaft am Werk gewesen sein. Hinweise zur Ausforschung des oder der Verdächtigen wurden an die Polizeiinspektion St. Valentin erbeten.

Der Tatzeitraum wurde in der Aussendung mit 26. April bis 19. August angegeben. Die Tierquälereien wurden jeweils zwischen 18.00 und 7.00 Uhr verübt.