Wachau-Marathon: Diese Straßen sind gesperrt

Am Wochenende vom 13. und 14. September kommt es erneut zum berühmten Wachau-Marathon, eine der größten Laufveranstaltungen des Landes. Programm, Streckenführung und vor allem die notwendig Umfahrungen sind bekannt. Spätestens ab 16:30 Uhr soll alles frei sein.

Aufgeteilt ist das Event in drei Teile: Der Viertelmarathon und der Teambewerb starten um 9:30 Uhr in Achleiten, Halbmarathon und Nordic Walking Halbmarathon eine halbe Stunde später in Spitz und schlussendlich der Marathon sowie Staffelmarathon um 10:00 Uhr in Emmersdorf.

Die Streckenführung verläuft von der Donau Straße (B3) bis zum Freizeitzentrum Luberegg und nach einer Schlaufe der Donau entlang bis in die Innenstadt Krems. Zielgerade ist im Stadtpark.

Daraus ergeben sich verschiedene Straßensperren, die Anrainer und Durchfahrende bedenken müssen. Großräumig kann der Marathon über die West Autobahn A1 und die Kremser Schnellstraße S33 umfahren werden. Auch auf der gegenüberliegenden Flussseite (B33) ist die Fahrt zwischen Mautern und Melk ohne Einschränkungen möglich.

Dauer der Sperren

Gesperrt werden die Wachauer Straße (B3) am nördlichen Donauufer zwischen Emmersdorf und Krems, von 8:00 Uhr bis circa 16:00 Uhr. Dazu zählen auch alle Gemeinde- und Landesstraßen, die in die B3 einmünden.

Ab 8:30 Uhr ist die Mauterner Donaubrücke in Richtung Spitz gesperrt, die Melker Donaubrücke in dieselbe Richtung ab 8:00 Uhr. Der Busshuttle für Läuferinnen und Läufer des Halbmarathons in Spitz ist aber bis 9:30 Uhr offen. Außerdem ist von der Melker Brücke stromaufwärts bis Weitenegg ab 8:30 Uhr ebenfalls eine Sperre in Kraft.

Die Sperren richten sich erfahrungsgemäß nach dem letzten Marathon-Läufer, allerdings mit 15:00 Uhr sind nur mehr Behinderungen im Statdgebiet Krems zu erwarten. Spitz ist bereits ab 13:00 Uhr von Westen zu erreichen. Spätestens um 16:30 Uhr sind dann alle Sperren aufgehoben.